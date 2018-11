Strauss Serpent (Incroyable Talent 2018) déjà gagnant de l'émission... en Afrique

Et ce n'est pas tout, Strauss Serpent a également déjà fait ses premiers pas au cinéma dans le film Climax de Gaspard Noé, sorti le 19 septembre 2018. Il y tient un rôle aux côtés de Sofia Boutella, Romain Guillermic et Souheila Yacoub.

Mais l'embaucher n'a pas été simple. Sur le plateau d'Incroyable Talent, Strauss Serpent avait raconté avoir peiné pour rejoindre la France et, dans le dossier de presse de son film, Gaspard Noé a expliqué avoir obtenu in extremis les papiers lui permettant de faire tourner le contorsionniste : "À deux jours du tournage, nous avons rencontré Souheila Yacoub, acrobate et comédienne, et obtenu le visa pour que l'étonnant contorsionniste Strauss Serpent puisse venir nous rejoindre depuis le Cameroun."

Nul doute que ce talent salué par les jurés de La France a un incroyable talent s'est déjà fait repérer par des producteurs grâce à l'émission. Et quelque chose nous dit qu'on risque encore longtemps d'entendre parler de lui.