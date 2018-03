Stromae : La grossesse de sa chérie Coralie Barbier dévoilée par un chanteur !

Julian Perretta va sans doute se faire souffler dans les bronches... Le jeune chanteur britannique a posté sur Instagram une photo de lui en compagnie de Stromae et de la femme de ce dernier, Coralie, et il a félicité le couple pour son bébé à venir ! Une grossesse sur laquelle l'artiste belge n'avait pas communiqué.

En légende de sa photo, Julian Perretta a écrit : "Je suis si si heureux que vous deveniez parents mes chers amis Coralie Barbier et Stromae. Je ne connais pas de couple plus gentil. Je vous aime les gars. J'ai hâte de rencontrer le petit/la petite. Je vous souhaite le meilleur. Félicitations Paul et Coralie." L'interprète de Wonder Why et Miracle n'a certes fait que lever le voile sur un secret de polichinelle puisque la grossesse de Coralie Barbier avait été annoncée par Public à la fin du mois de février mais ni la future maman si son mari n'avaient voulu en parler publiquement...

Stromae (33 ans), dont on a récemment découvert le nouveau look surprenant, et sa femme Coralie Barbier (34 ans), qui oeuvre pour la marque de vêtements Mosaert, se sont mariés en toute discrétion en 2015. Il s'agit de leur premier enfant.