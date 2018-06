Suicide de Kate Spade : Elle laisse une lettre à sa fille de 13 ans

L'industrie de la mode est en deuil. Elle pleure la mort de Kate Spade (née Brosnahan), survenue ce mardi 5 juin 2018. Page Six affirme qu'avant de se suicider, la créatrice a rédigé une lettre adressée à sa fille de 13 ans.

"Ceci n'a rien à voir avec toi. Ne te sens pas coupable. Demande à ton père", a-t-elle écrit à sa fille Frances Beatrix Spade d'après le site américain. Le papa, Andrew Spade (frère de l'acteur David Spade), était à leur domicile quand le corps de Kate Spade a été découvert. L'adolescente était à l'école.

L'annonce de cette nouvelle tragique a déclenché une vague d'hommages. La grande soeur de la défunte, Reta Saffo, a fait part de sa tristesse dans un email adressé au site Kansas Star : "Je ne peux pas dire que je ne m'y attendais pas. Je me suis rendue à Napa et à New York à plusieurs reprises au cours des trois ou quatre dernières années pour l'aider à suivre le traitement dont elle avait besoin. C'était déjà une petite fille nerveuse et j'ai le sentiment que le stress dû à son travail et la pression l'ont vraiment rendue maniaco-dépressive."

Un autre membre de la famille de Kate, son beau-frère l'acteur David Spade, s'est exprimé sur Instagram. "Photo floue mais je l'adore, écrit-il en légende d'une photo d'eux deux. Kate et moi sur des photos de famille à Noël. On s'est tellement amusés ce jour-là. Elle était si intelligente et vive d'esprit. Elle pouvait me faire rire tellement fort. Je n'arrive toujours pas à y croire. C'est un monde dur, les gars, essayez de vous accrocher."