Suicide de Kim Jong-hyun : Sa bouleversante lettre d'adieu dévoilée...

Lundi 18 décembre 2017, le chanteur sud-coréen Kim Jong-hyun était retrouvé inconscient dans un appartement de Séoul. En arrêt cardiaque et transporté d'urgence à l'hôpital, il n'a malheureusement pas pu être ranimé, son décès ayant été prononcé quelques instants plus tard. Selon les autorités, le jeune homme de 27 ans s'est donné la mort en inhalant des fumées toxiques. Alarmée par des SMS inquiétants, sa soeur avait prévenu les secours, craignant le pire. "S'il te plaît, laisse-moi partir. Dis-moi que j'ai bien fait", a-t-il écrit avant de conclure par un "adieu final". Star de la K-pop adulée par des millions de fans à travers le monde, celui qui était surtout connu sous le nom de scène Jonghyun a laissé une lettre d'adieu avant de commette l'irréparable, laissant comprendre qu'il ne supportait plus la pression exercée dans une carrière trop prenante. Sur Instagram, la chanteuse Nine9, son amie et leader du groupe de rock Dear Cloud, a posté (avec le consentement de la famille) la note qu'il lui avait fait parvenir quelques jours avant le drame, déclarant que le défunt chanteur voulait que ses derniers mots soient rendus publics.

"Je suis brisé de l'intérieur. La dépression qui me ronge peu à peu m'a finalement dévoré et je n'ai pu la surmonter. (...) Peut-être que je n'étais pas censé être connu dans ce monde. (...) C'est incroyable que cela puisse faire autant de mal. Personne en vie ne peut être plus tourmenté ni plus faible que moi", confiait-il.