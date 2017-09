Super Nanny accusée de "violence éducative": "Ça a été terrible pour ma famille"

Il y a presque un an, en novembre dernier, l'affaire avait fait grand bruit. La Super Nanny Sylvie Jenaly avait été accusée par Bernadette Gautier, thérapeute dans une association d'aide à la parentalité, non seulement de "violence éducative" mais aussi d'enfreindre "les droits des enfants en les montrant dans une situation dégradante". Il lui avait été notamment reproché de "tirer les enfants par les bras, quitte parfois à risquer de déboîter une épaule, les isoler, même très jeunes, au risque de provoquer chez eux des séquelles psychologiques." Une plainte avait même été envoyée au CSA qui n'avait finalement "pas relevé de manquement aux obligations des services TF1 et NT1". Dix mois plus tard, alors que la polémique n'est plue, la nounou est revenue sur l'affaire qui lui a fait tant de mal.

"Cela m'a blessée. Cela a été terrible pour ma famille, mon entourage, déclare-t-elle dans le magazine Télé Star. Mais le CSA n'a relevé aucun manquement caractérisé. Il a juste formulé des préconisations pour la protection la plus effective des enfants. Et c'est normal. Il faut parfois leurs fixer des limites, mais ce n'est pas de la maltraitance. À aucun moment, il n'y a de violence physique ou psychologique. Pour moi, cette histoire était complément surréaliste."

Tout cette affaire relève aujourd'hui du passé. Super Nanny sera de retour plus en forme que jamais sur NT1 le 15 septembre. Et elle a bien l'intention de faire régner l'ordre et le respect au sein des familles en difficulté. D'ailleurs, pour atteindre ce but, la brune dynamique n'hésite pas à donner de sa personne. Une fois, elle a même dû remplir une mission alors qu'elle était blessée. Elle raconte ce qu'elle considère comme sa pire expérience : "Je suis tombée en courant dans une émission et j'ai dû tourner avec des béquilles. C'était vraiment très douloureux, mais je ne pouvais pas laisser la famille."

Ce n'est pas toujours facile d'être une nanny, la preuve !