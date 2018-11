Sylvie Tellier : Terrifiante photo avec ses enfants grimés pour Halloween

A l'instar de Céline Dion et ses enfants, Sylvie Tellier aussi a choisi de se plier en quatre pour le plus grand bonheur de sa progéniture. Sur Instagram, elle a ainsi posté une photo d'elle et de ses aînés, déguisés spécialement pour Halloween.

"Joyeux Halloween #halloween #kids #mum #mumlife", a simplement commenté la patronne du Comité Miss France, déguisée en vampire au visage dégoulinant de sang. A ses côtés, on pouvait voir son fils Oscar (8 ans), né d'une précédente relation (avec Camille Le Maux), sous un masque de tête de mort, et sa fille Margaux (4 ans), issue de son actuel mariage avec Laurent, habillée en sorcière. Bien évidemment, Roméo (né en juillet) était sans doute déjà au lit, trop petit encore pour participer à de telles festivités.

Dans sa story Instagram, la jolie blonde de 40 ans, qui a déjà retrouvé une ligne de rêve après avoir donné naissance à son troisième enfant, a partagé les coulisses de cette soirée d'Halloween qui avait lieu à Saint-Chély-d'Apcher, en Lozère. Une fois le repas terminé, Oscar et Margaux ont pu partir à la chasse aux bonbons !