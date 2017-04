Sylvie Vartan : Sa fille Darina, jolie bombe de 18 ans, affiche ses formes

Loin de son illustre mère adoptive, icône de la variété française, Darina Vartan Scotti mène une vie tranquille aux États-Unis. D'ordinaire discrète, la jeune fille de 18 ans a fait une arrivée canon sur la scène médiatique. S'exposant aux côtés de sa "jumelle" Emma Smet (dont elle est en fait la tante), la jolie blondinette n'a pas échappé aux fins observateurs. Et en bonne "fille de", elle fait l'objet d'une curiosité certaine – notamment des fans de Sylvie Vartan.

Sur Instagram, la belle Darina s'expose et s'affiche. Récemment, elle était – comme bon nombre de jeunes adultes au quotidien aisé – du côté de Coachella. Un festival auquel elle a assisté avec son inséparable nièce, Emma Smet (la fille d'Estelle Lefébure et David Hallyday) et dont elle a partagé de nombreuses photos. On peut l'admirer dans des looks très "coachellien", tantôt en maillot de bain noir une-pièce agrémenté d'un long kimono en crochet et de boots noirs, tantôt avec un crop top blanc moulant mettant en valeur sa poitrine.