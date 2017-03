Emma Smet pose avec son adorable "jumelle" Darina, la fille de Sylvie Vartan

Adoptée en Bulgarie par l'iconique chanteuse et Tony Scotti, un producteur de cinéma (à qui l'on doit notamment Eye of the Tiger) et son époux depuis 1984, Darina a grandi dans l'ombre et se dévoile aujourd'hui, majeure, blonde comme sa mère et assurément à croquer. La jeune fille, qui a grandi entre Paris et les États-Unis, va elle aussi se tourner vers le cinéma, comme son père. Elle étudie actuellement dans une université à Los Angeles pour devenir réalisatrice.

"Darina est très sociable. C'est une enfant formidable. Elle est intelligente, très piquante, vive. Gamine, elle était absolument adorable, c'était un petit chef. On me dit souvent qu'on se ressemble physiquement", avait fièrement clamé sa mère dans Gala en novembre dernier.