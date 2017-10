Sylvie Vartan : Sa fille Darina prépare son avenir...

Invitée de Thé ou Café, le 1er octobre sur France, Sylvie Vartan était venue parler de l'ouvrage que lui consacre Benoît Cachin, La plus belle pour aller chanter. La chanteuse a aussi fait des confidences sur sa fille Darina...

Sylvie Vartan et son mari Tony Scotti ont adopté la petite Darina en Bulgarie lorsqu'elle était bébé. Aujourd'hui, la demoiselle a 20 ans. Un âge auquel on pense fortement à ce qu'on va devenir... La chanteuse en a dit plus sur le plateau de l'émission. "Elle veut être styliste, enfin créer des collec­tions de streetwear. Elle a commencé à faire du montage de cinéma mais elle est très inté­res­sée par tout ce qui est infor­ma­tique ", a-t-elle déclaré. Visiblement, la jeune Darina se cherche encore.

Si sa fille aime les vêtements, elle se garde bien de donner des conseils à sa célèbre maman."Ah non, non, non. Pas du tout. Elle est complè­te­ment foca­li­sée sur ses habits, sur ses amis. Du moment que tout va bien, que tout est tranquille, ça va", relate Sylvie Vartan. La star essaie de voir sa fille le plus souvent possible, bien que celle-ci étudie aux États-Unis (où la chanteuse a tout de même une maison à Los Angeles) et peut toujours suivre son quotidien sur les réseaux sociaux. Un étalage qu'elle ne valide pas forcément... "Non, mais c'est de son temps, elles font toutes ça. Moi ça me dépasse un peu", avoue la chanteuse.

Thomas Montet