Sylvie Vartan : Sa fille Darina, jolie bombe de 18 ans, s'affiche en maillot

Adoptée en 1987 par Sylvie Vartan et le producteur Tony Scotti, Darina est une superbe jeune femme de 18 ans. Loin de la France ou de sa Bulgarie natale, c'est aux Etats-Unis qu'elle vit au quotidien. Entre deux cours à l'université, la jolie nièce d'Ilona Smet joue les mannequins et n'hésite pas à s'afficher sur Instagram où elle multiplie les posts.

La jolie blonde, un brin pulpeuse, s'y dévoile stylée et branchée et montre qu'elle assume ses formes. Pour preuve, elle vient de publier une nouvelle photo d'elle en maillot de bain une pièce. Et le constat est sans appel : Darina est une petite bombe.