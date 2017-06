Tara Lipinski : La jolie patineuse s'est mariée, en mode ultraromantique

Si elle a battu des records de précocité dans la discipline qui a fait d'elle une star, le patinage artistique, Tara Lipinski a en revanche bien pris son temps avant de devenir une femme mariée : aujourd'hui âgée de 35 ans, celle qui fut couronnée championne du monde à 14 ans en 1997 et championne olympique l'année suivante à Nagano a épousé samedi 24 juin 2017 son compagnon Todd Kapostasy, producteur télé.

Fiancé depuis décembre 2015 quelques mois après le début de leur romance lors des Emmy Awards du sport, où Tara a remis un prix à Todd, le couple a fait le grand saut, et de quelle manière !

Les noces se sont déroulées à Charleston, en Caroline du Sud. Après une première célébration avec leurs invités jeudi au Boone Hall de Mount Pleasan, où les stars hollywoodiennes Blake Lively et Ryan Reynolds s'étaient mariées en 2012, Tara et Todd ont convolé à Middleton Place, un domaine à couper le souffle au bord du fleuve Ashley, dans une ambiance hyper romantique décrite et illustrée par le site du magazine People, qui a eu l'exclusivité des photos.

La toute petite (1,55 mètre) Tara Lipinski, superbe dans une robe de mariée signée Reem Acra, a arpenté sur ses escarpins Charlotte Olympia un chemin de pas moins de 60 mètres jusqu'à l'autel, en présence d'une foule d'invités parmi lesquels figurait notamment son meilleur ami, le patineur Johnny Weir, avec qui elle est consultante télé et qui faisait office de témoin. Originaire de Philadelphie (Pennsylvanie), dans le nord des États-Unis, la jeune femme avait voulu, avec son bien-aimé, un mariage dans un esprit résolument sudiste, ce qui se traduisait notamment dans les mets concoctés par le traiteur Cru Catering.

Quant à la décoration et à l'ambiance florale, Tara s'en réjouissait par avance : "J'ai eu la vision, étant donné que j'adore tout ce qui est dans une palette délicatement romantique, de beaucoup de couleurs crème, claires, et des touches de vert avec des fleurs. Nous aurons des orchidées et des roses, encore et encore et encore. Nous intégrerons aussi des lanternes et des arches pour que ce mariage soit ultraromantique", avait-elle détaillé par avance.