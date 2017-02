Tatiana Silva : L'ex de Stromae est la nouvelle Miss météo canon de TF1 !

Les météos de TF1 et de LCI vont bientôt être présentées par une jolie Belge dont le visage ne vous est peut-être pas inconnu. En effet, comme l'ont indiqué nos confrères de LCI ce 18 février 2017, Tatiana Silva (32 ans) va très prochainement prendre la suite de Catherine Laborde et rejoindre le service météo de la Une dirigé par Evelyne Dhéliat.

Si le nom de Tatiana Silva vous dit quelque chose, c'est notamment grâce à son statut d'ex-Miss Belgique 2005, d'ambassadrice de l'Unicef, d'activiste dans la lutte contre le cancer du sein (maladie qui a emporté sa maman)... mais aussi, sur un terrain plus personnel, d'ex-compagne du chanteur phénomène Stromae.

Comme LCI l'indique également, celle qui est en parallèle mannequin lingerie pour la marque VELA s'occupera, en alternance avec Louis Bodin, de la présentation des bulletins météo du week-end sur TF1 et de LCI. "Evelyne Dhéliat et moi-même sommes ravies d'accueillir Tatiana Silva. Depuis plusieurs années, elle a su se forger une belle expérience à la présentation de la météo et nous a convaincues par son enthousiasme, sa motivation et sa maîtrise du métier", a commenté Catherine Nayl, la directrice générale adjointe en charge de l'information au sein du groupe TF1.

Par le passé, Tatiana Silva a présenté la météo sur M6 et TV5 Monde. Sur la RTBF (où elle a commencé en 2009), la jeune trentenaire a notamment animé Printemps, grandeur nature et participe encore aujourd'hui à C'est du belge avec sa propre chronique culturelle et à Vis ta mine avec une chronique sur le bien-être et le développement durable.

Plus cocasse, Tatiana Silva a participé à la télé-réalité Expeditie Robinson en 2010 après avoir sorti un single en 2008... I Can't Wait, une reprise de Nu Shooz.