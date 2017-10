Tatiana Silva, sa mère morte d'un cancer: "Je ne voulais pas la voir affaiblie"

Tatiana Silva, actuelle Miss Météo sur TF1 et candidate à Danse avec les stars est devenue orpheline à l'âge de 16 ans. Dans les pages de Paris Match, elle revient sur la maladie de sa mère.

En 1999, la maman de la jolie Belge annonce à sa fille qu'elle a un cancer, Tatiana Silva a 14 ans, c'est un choc. "Je voulais qu'elle soit forte et s'occupe de moi, pas la voir affaibli epar la chimiothérapie qui lui donnait d'affreuses nausées et lui faisait perdre ses cheveux", raconte-t-elle au magazine.

De cette période sombre, Tatina Silva garde un souvenir précis en tête : sa mère arborant sa première perruque. "Un jour, nous sommes allées acheter une perruque, elle ne devait pas coûter plus d'une quarante d'euros. Cette chevelure imitée n'était vraiment pas réussie, j'étais désespérée à l'idée qu'on voie que ma mère était malade", se souvient-elle. Et de conclure, peut-être un peu coupable : "J'aurais aimé être plus emphatique."

Comme elle l'a déclaré il y a peu à Télé 7 Jours, Tatania Silva compte rendre hommage à ses parents décédés dans Danse avec les stars.