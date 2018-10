Taylor Swift : Après sa prise de position, Donald Trump s'en prend à elle

En novembre prochain, les Américains sont appelés à voter pour les élections de mi-mandat. Une occasion en or pour le Parti démocrate de contrer le très décrié président républicain Donald Trump. Sur Instagram, Taylor Swift a fait savoir à ses 112 millions d'abonnés qu'elle compte voter démocrate.

Extrêmement populaire aux États-Unis, la chanteuse de 28 ans n'avait jamais pris position en politique, sa musique rencontrant autant de succès dans un camp ou dans l'autre. Mais, à l'occasion des prochaines élections, elle a affirmé que, dans l'État du Tennessee (où elle est enregistrée pour voter), elle voterait démocrate. "Je voterai pour Phil Bredesen au Sénat et Jim Cooper à la Chambre des représentants", a-t-elle déclaré. "Bien que je souhaite continuer, comme je l'ai fait dans le passé, à voter pour porter des femmes au pouvoir, je ne peux pas soutenir Marsha Blackburn. Ses votes au Congrès me terrifient. Elle a voté contre l'égalité salariale entre les hommes et les femmes. Elle a voté contre la reconduction du Violence Against Women Act, qui vise à protéger les femmes contre les violences conjugales, le harcèlement et le viol", a-t-elle ajouté concernant l'actuelle représentante républicaine du Tennessee à la Chambre des représentants et candidate à un poste au Sénat en novembre.

Interrogé lundi par la presse à la Maison Blanche sur cette prise de position, le président américain a répondu qu'il était "sûr" que Taylor Swift ne connaissait "rien" au sujet de Marsha Blackburn. "Disons que j'aime la musique de Taylor environ 25% de moins désormais, OK ?", a ajouté le milliardaire, qui semblait bien apprécier la chanteuse au vu de plusieurs tweets ces dernières années. "Heureux d'apprendre que @taylorswift13 va coanimer l'émission spéciale des nominations aux Grammy le 12 mai. Taylor est formidable !", avait-il posté en octobre 2012.

Thomas Montet