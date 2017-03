Taylor Swift plus forte que Spotify : Elle s'impose face au géant du streaming

Plutôt que de continuer à se battre contre la plateforme de musique Spotify, Taylor Swift a l'intention d'ouvrir la sienne ! Selon les informations du site TMZ, la chanteuse la mieux payée de l'année dernière a l'intention de lancer son propre service de streaming de musique.

Depuis plusieurs années maintenant, la popstar de 27 ans se bat contre Spotify et ses concurrents, notamment Apple Music, concernant leur système de rémunération de royalties qui, selon elle, nuit aux jeunes artistes.

L'interprète de Bad Blood a donc décidé de lancer son site, qui proposera du contenu multimédia à écouter en ligne ainsi que toute une collection de produits dérivés, notamment des guitares, des médiators ou encore des baguettes pour jouer de la batterie. Ce n'est pas tout puisque l'ex-compagne de Calvin Harris a aussi l'intention de proposer des séminaires organisés, des sorties scolaires et d'autres cours en ligne auto-guidés.

Tay Tay, qui avait retiré tout son répertoire musical de Spotify il y a trois ans pour protester contre leur politique de rémunération des artistes, a l'intention d'appeler son nouveau service Swifties, le surnom que l'on donne habituellement à son armée de fans.

Un peu plus tôt dans l'année, Taylor Swift, qui caracole en tête des ventes avec ses albums, lançait déjà sa propre chaîne télévisée. La popstar s'est associée au géant de la télécommunication AT & T et à DirecTV Now pour offrir à ses nombreux admirateurs un accès à du contenu exclusif, notamment des images de ses clips, concerts mais aussi coulisses d'autres vidéos provenant directement de ses archives personnelles.

