Taylor Swift : Son frère Austin vole la vedette à Ben Affleck et Sienna Miller

Brillera-t-il autant que son éminente soeur Taylor Swift ? À tout juste 24 ans, dans l'ombre de son aînée, Austin Swift débute une carrière de cinéma. On avait pu l'apercevoir brièvement dans I.T. (2016) où il jouait le gendre de Pierce Brosnan, mais au cinéma, c'est dans Live by Night, dernier long métrage de et avec Ben Affleck, qu'on peut l'apercevoir plus longuement. Le jeune débutant y incarne Mayweather et donne la réplique à une pléiade de stars dont Ben Affleck lui-même, Sienna Miller, Elle Fanning, Zoe Saldana ou encore Brendan Gleeson.

S'il est discret à l'écran, Austin Swift n'a pas manqué de se démarquer sur le tapis rouge. Le beau gosse a tout simplement volé la vedette aux grandes hollywoodiennes en faisant crépiter les flashs. Pourtant, il y avait du beau monde sur le tapis rouge déroulé au TCL Chinese Theatre au lendemain des Golden Globes. Ben Affleck, réalisateur et acteur principal de ce polar adapté du roman Ils vivent la nuit (de Dennis Lahane), était bien sûr de la partie, soutenu par son BFF de toujours, Matt Damon. L'acteur de Seul sur mars était quant à lui venu découvrir le film avec son épouse Luciana.

Très en vue dans une robe façon soleil griffée Gucci, Sienna Miller a elle aussi rayonné et charmé l'assemblée, suivie d'Elle Fanning et de Zoe Saldana, venue au bras de son chéri Marco Perego. Chris Cooper, Miguel, Chris Messina ou encore Gil Birmingham étaient également de la partie. Côté invités, on a croisé le Frenchie Gilles Marini et son fils, Maria Menounos, Christina Millan (dont la robe moulante a laissé apparaître beaucoup de sa poitrine) mais aussi le couple formé par Lisa Bonet et le futur Aquaman – et partenaire de jeu du Batman Ben Affleck dans Justice League –, Jason Momoa.

L'histoire de Live by Night : Boston, dans les années 20. Malgré la Prohibition, l'alcool coule à flots dans les bars clandestins tenus par la mafia et il suffit d'un peu d'ambition et d'audace pour se faire une place au soleil. Fils du chef de la police de Boston, Joe Coughlin a rejeté depuis longtemps l'éducation très stricte de son père pour mener une vie de criminel. Pourtant, même chez les voyous, il existe un code d'honneur que Joe n'hésite pas à bafouer : il se met à dos un puissant caïd en lui volant son argent et sa petite amie. Sa liaison passionnelle ne tarde pas à provoquer le chaos. Entre vengeance, trahisons et ambitions contrariées, Joe quittera Boston pour s'imposer au sein de la mafia de Tampa...

Live by Night, dans nos salles le 18 janvier