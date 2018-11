Teri Hatcher et sa fille Emerson complices dans l'effort au marathon de New York

Trois ans après sa première expérience dans le marathon de New York, Teri Hatcher n'aura encore pas réussi son défi de franchir la ligne d'arrivée en 4h30, ce qui lui aurait permis cette fois de figurer dans la liste des finishers publiée par le New York Times, mais l'essentiel était ailleurs.

Pour l'ex-star de Desperate Housewives, il s'agissait en premier lieu de vivre une expérience mère-fille unique avec Emerson Tenney, sa fille de 20 ans, fruit de son mariage passé avec Jon Tenney. C'était d'ailleurs le message sur lequel toutes deux avaient insisté avant la course, notamment dans une grande interview conjointe accordée à la revue World Runners, et qu'elles ont parfaitement incarné, de manière très documentée en story Instagram, tout au long de la journée, de leur dernier repas (une bonne ration de pâtes) et leur trajet avant 5h du matin à la fin de leur course une dizaine d'heures plus tard. "J'adore le côté mère-fille de la chose, ça nous a vraiment permis de se dire plein de choses sur le fait d'être là l'une pour l'autre", a renchéri l'actrice, qui aura 54 ans le mois prochain, auprès du New York Post après l'arrivée.