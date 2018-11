Teri Hatcher : Un décolleté risqué au côté de sa fille Emerson

A la voir ainsi habillée le 2 novembre 2018, parée d'une robe rouge incendiaire agrémentée d'un décolleté arrogant, il eut été difficile de prédire que Teri Hatcher s'apprêtait à courir un marathon moins de 48 heures plus tard... à moins de baisser le regard jusqu'au sol et de noter les baskets de running qui complétaient sa tenue du soir.

Vendredi soir, à deux jours de son second marathon, l'ex-héroïne de la série Desperate Housewives, qui a aussi plusieurs triathlons à son actif, était ainsi l'une des protagonistes de la Nuit des Champions organisée par l'association New York Road Runners, une soirée de bienfaisance au profit des actions de l'organisme, notamment pour la promotion de la course à pied auprès des jeunes. L'actrice américaine, qui fêtera le 8 décembre prochain son 54e anniversaire, s'y est présentée avec sa fille Emerson Tenney, fruit de son mariage passé (1994-2003) avec Jon Tenney, qui aura quant à elle 21 ans le 10 novembre. Et pour cause : c'est ensemble que mère et fille devaient courir dimanche le marathon de New York, solidaires pour lever des fonds pour l'association Save the Children.

"Le premier, je l'avais couru toute seule, alors là ce sera différent, soulignait précisément Teri en octobre auprès du magazine People. Nous avons vraiment une super relation, mais je crois qu'elle dirait - et je suis d'accord avec ça - que là c'est autre chose que de partir en voyage ou de passer du temps ensemble. C'est lié aux hauts et aux bas d'un entraînement pour quelque chose d'aussi physique qu'un marathon - cette espèce de vulnérabilité, cette adversité qu'il vous faut affronter et le fait de repousser les limites ensemble. Faire cette expérience en équipe, ça crée un lien que vous ne pouvez pas remplacer ou tirer d'une autre expérience. Et je crois que nous voulions toutes les deux vivre ça ensemble." Et c'est exactement ce qu'Emerson, étudiante à l'Université de Brown, a confirmé, insistant bien sur le fait que la course en elle-même n'est pas sa motivation principale et qu'aucune d'elles deux n'aime vraiment courir : "Je veux courir le marathon de New York parce que je veux le courir avec maman", résume-t-elle.

Les deux femmes, qui se sont préparées avec l'aide de Luke Milton, ex-rugbyman australien qui a fondé sa société de coaching aux Etats-Unis, ont accordé en octobre une longue interview conjointe au magazine de référence dans Runners World. L'occasion pour l'ex-star de Loïs et Clark, qu'on a pu retrouver en 2017 au petit écran dans Supergirl, de livrer son objectif de temps pour ce marathon 2018 - elle vise 4h30 - et de revenir sur son premier marathon, en 2015, bouclé en 5h03 : "Premièrement, j'ignorais jusqu'au lendemain que le New York Times imprimait le nom de toutes les personnes qui finissaient en moins de 5 heures. Pour trois minutes, je n'ai pas eu mon nom dans le New York Times, c'était vraiment rageant. Mais, surtout, je me souviens que jusqu'au kilomètre 24, j'étais sur les bases de 4h30 (...) puis j'ai eu un problème gastrique et c'était l'un des marathons où il a fait le plus froid et je ne portais pas de gants du coup j'ai perdu 20 minutes à essayer de mettre mon pantalon de compression avec mes doigts gelés."

A l'heure où nous écrivons ces lignes, Teri Hatcher et Emerson, qui ont posté une photo en direct de la ligne de départ, doivent être sur le point d'en terminer avec leurs 42,195 km.