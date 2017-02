Terry Richardson : Les jumeaux du sulfureux photographe ont bien grandi !

Réputé pour faire dans le trash et le dénudé, il arrive de temps en temps que Terry Richardson montre une tout autre facette de sa personnalité. Papa depuis presque un an de jumeaux prénommés Rex et Roman, le célèbre photographe américain de 51 ans les expose occasionnellement sur sa page Instagram, entre certaines de ses oeuvres au caractère très suggestif, parfois même à la limite de la pornographie. Terry Richardson aime photographier le nu dans tout ses états - sa compagne et ancienne assistante Alexandra Bolotow reste son modèle préféré.

Rien de tout cela pour ses jumeaux, juste la tendresse d'un papa gaga captée en images. Du haut de leurs 11 mois, Rex et Roman se tiennent à présent debout et se déplacent, pour la plus grande fierté de Terry Richardson. L'artiste a tout récemment partagé une photo de ses deux bambins en pleine activité. L'un est assis dans le casier d'un trotteur, tandis que son frère le pousse joyeusement. "45 dollars la course jusqu'à JFK", a ajouté Terry Richardson en guise de légende - JFK désignant le plus important aéroport de New York.