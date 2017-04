Tess Holliday : Bouleversé après la naissance de son fils, le mannequin raconte

Le 6 juin dernier, Tess et Nick Holliday ont accueilli leur premier enfant (le deuxième de Tess, déjà maman de Rylee, né d'une précédente relation), un petit garçon prénommé Bowie Juniper. L'heureux événement a malheureusement été suivi d'une "période difficile". Le mannequin de 31 ans la raconte sur Instagram, en légende d'une photo d'elle allaitant son fils.

"Sur le plan émotionnel, j'étais en vrac, et j'éprouvais et difficulté à me sentir mère à nouveau. En retombant sur cette photo, une vague de tristesse m'a envahie", explique Tess Holliday. La jeune femme conclut son récit par une note d'espoir à l'intention de son million de followers : "Même si je ne peux pas voir la lumière au bout du tunnel... elle est là. Promis."

Aujourd'hui une maman comblée, Tess Holliday immortalise son bonheur en images. Côté pro, le mannequin star de l'agence britannique MiLK enchaîne les séances photos et contribue à l'évolution des standards de beauté au sein de l'industrie de la mode.