Caroline Receveur se dévoile enfant avec son frère : Un cliché trop mignon

Véritable bombe du petit écran et des réseaux sociaux, Caroline Receveur est très appréciée du public depuis sa participation à Danse avec les stars 7 sur TF1. Si les photos de ses looks du jour captent souvent l'attention des internautes, l'un de ses derniers clichés fait beaucoup parler... On l'y voit petite fille !

À l'instar de nombreuses stars, l'ex-partenaire de Maxime Dereymez vient en effet de dévoiler sur son compte Instagram une photo d'elle enfant pour le plus grand bonheur de ses fans. Caroline Receveur y apparaît plus mignonne que jamais sur une plage, au côté de son grand frère Benjamin. "#Throwback #Brother #Sister", a-t-elle indiqué en guise de légende de ce cliché qui a reçu pas moins de 48 000 like.

Évidemment, les internautes n'ont pas attendu bien longtemps pour commenter cette jolie archive familiale en noir et blanc. "Vous êtes adorables, trop mignons !", "Tu as toujours la même bouille", "Waou superbe cette photo Caroline !", "Déjà tellement belle, tout comme le petit frère !", "Déjà très photogénique ! Très jolie photo", pouvait-on lire dès les premières réactions.

Il y a trois ans, alors qu'elle coanimait le Mag de NRJ12 au côté de Matthieu Delormeau, la blogueuse de 29 ans dévoilait déjà un cliché d'elle alors qu'elle était toute petite... Sa moue boudeuse avait déjà fait sensation à l'époque !