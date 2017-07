The Big Bang Theory : Une des actrices est enceinte...

Melissa Rauch, qui incarne le personne de Bernadette Rostenkowski-Wolowitz dans la série comique The Big Bang Theory, vient de révéler qu'elle est enceinte. L'actrice américaine de 37 ans attend son premier enfant.

C'est dans un long texte publié sur le site de Glamour que l'actrice, mariée à Winston Beigel, a annoncé l'heureuse nouvelle, survenue après une fausse couche. "Voici la seule déclaration concernant ma grossesse qui ne me fait pas me sentir comme une totale arnaqueuse : 'Melissa attend son premier enfant. Elle est extrêmement comblée, mais, si elle est honnête, en raison de sa précédente fausse couche, elle est plutôt terrifiée que ce moment se reproduise. Elle se sent bizarre rien qu'en l'annonçant et préférerait attendre jusqu'à ce que son enfant pointe sa tête au lycée pour le dire à tout le monde'", a-t-elle écrit.

Melissa Rauch ajoute que sa fausse couche a été pour elle une de ses "plus grandes peines" dans la vie et que cela lui a causé une petite dépression. "Ce que je sais, et que je tiens pour sûr, c'est que cette expérience m'a changée pour toujours. Je sais que cela me rend désormais reconnaissante pour tous les moments actuels de ma grossesse et j'espère que cela fera de moi une meilleure mère", dit-elle.

Thomas Montet