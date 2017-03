Big Bang Theory : L'incroyable geste des stars de la série pour deux collègues

Alors que CBS diffuse actuellement la 10e saison de la série à succès The Big Bang Theory, les négociations entre les acteurs et la production sont en cours pour renouveler le programme pour deux saisons supplémentaires. Comme d'habitude, l'argent reste le nerf de la guerre mais les têtes d'affiches viennent de faire un très beau geste....

En 2014, Jim Parsons (alias Sheldon Cooper), Johnny Galecki (Leonard) et Kaley Cuoco (Penny) avaient réussi à obtenir de la part du studio Warner Bros un pourcentage plus important des recettes générées par les produits dérivés de la série mais, surtout, une augmentation de salaire pour les saison 9 et 10. Ils avaient obtenu d'être payés 1 million de dollars par épisode. Quant à Kunal Nayyar (Raj) et Simon Helberg (Howard), eux aussi avaient négocié mais n'avaient obtenu de toucher cette somme qu'à partir de la saison 10. Problème, alors que The Big Bang Theory est en cours de renouvellement, c'est au tour de Mayim Bialik (alias Amy Farrah Fowler) et Melissa Rauch (Bernadette Maryann Rostenkowski) de faire des histoires !

Selon Variety, les deux actrices souhaitent elles aussi avoir un salaire aligné sur celui de leurs partenaires, présents depuis le début de la série alors qu'elles-mêmes n'ont eu des rôles récurrents qu'à partir de la 4e saison. Le magazine affirme que les cinq stars principales ont accepté de toucher 100 000 dollars de moins par épisode afin de permettre à leurs collègues d'obtenir une augmentation. Cet effort financier permet de récupérer 500 000 dollars par épisode pour les reverser en deux parts égales à Mayim Bialik et Melissa Rauch et ces dernières toucheraient ainsi 450 000 dollars par épisode. Le deal porterait sur deux saisons et 48 épisodes, soit un pactole de 21 millions de dollars. Pour le moment, les deux comédiennes jugent cela insuffisant...

Thomas Montet