The Voice 6 – Claire Gautier "très mécontente" : Elle crie à l'injustice !

La première session des battles de The Voice 6 (TF1) a débuté samedi 15 avril. L'occasion pour les téléspectateurs de voir notamment s'affronter les protégées de Mika Claire Gautier (17 ans) et Lou Mai (18 ans) sur le titre Lost on You de LP. Un bataille de haut vol qui s'est terminée par la victoire de la seconde.

Mais Claire n'était pas en reste puisqu'elle a été repêchée par Zazie. Néanmoins, elle n'a pas caché sa déception et son "gros mécontentement" à la suite de la diffusion de l'émission. La raison ? Elle a reproché à la production d'avoir coupé au montage une partie montrant les coachs ne tarissant pas d'éloges à son sujet comme elle l'a confié à Var Matin : "Zazie, Florent Pagny et Matt m'ont pourtant bel et bien dit des choses merveilleuses. Zazie et Pagny se sont même rangés de mon côté. Je dois vous avouer que je trouve ça injuste. Certes, j'ai perdu ma battle. Mais le fait d'être repêchée dans l'équipe de Zazie ne doit en aucun cas faire l'impasse sur les commentaires des autres coachs !"

Claire a également crié sa colère sur Twitter dimanche dernier. Elle a notamment regretté que la chaîne préfère raccourcir le passage des Talents plutôt que les publicités. Ambiance !