The Voice 6 - Fabian, harcelé à l'école : "Le travail finit par payer"

Samedi 8 avril, TF1 proposait le 7e numéro de The Voice 6 dès 21h, le dernier épisode de la saison consacré aux auditions à l'aveugle. À cette occasion, un certain Fabian (19 ans) tentera de rejoindre l'une des équipes menées par Zazie, M. Pokora, Mika ou Florent pagny.

Interrogé par nos confrères de France Dimanche à propos de sa participation, Fabian - qui reprendra Quand c'est de Stromae - a dévoilé : "Depuis que je suis petit, j'attends de réaliser ce rêve, qui me tient vraiment à coeur. Au début, j'espérais participer à la Star Academy. Et puis l'émission a été remplacée par The Voice. Si Jenifer avait encore été membre du jury, c'est elle que j'aurais choisie comme coach, sans hésiter."

En outre, Fabian a reconnu qu'il voyait sa participation à l'émission comme une revanche sur son adolescence, lui qui n'était pas très populaire au collège. "On me répétait que j'arriverais jamais à rien dans la vie. Je voudrais démontrer que je suis capable de réussir. J'ai beaucoup travaillé et je voudrais prouver à certaines personnes que c'est possible. Même quand on est un souffre-douleur à l'école, qu'on est harcelé ou maltraité, il est très important de continuer à croire en ses rêves. Le travail finit toujours par payer", a-t-il assuré.

Pour finir, concernant son coach idéal, Fabian n'a pas caché qu'il avait une petite préférence... "J'ai de l'estime pour Zazie et pour sa carrière. A l'époque de son album Zen, ma mère l'écoutait en boucle dans la voiture. Je le connais aussi très bien. Avec l'âge, j'ai appris à apprécier ses textes. Pour moi, ses chansons permettent de faire passer des émotions", a-t-il conclu. Bonne chance à lui !

The Voice 6 épisode 7, c'est samedi 8 avril à 21h sur TF1 !