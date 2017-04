The Voice 6: Valentin Stuff et Lisa magistraux, Mika tente à son tour l'audition

Samedi 8 avril 2017, TF1 proposait dès 20h55 le 7e numéro de The Voice 6. Les coachs Zazie, M. Pokora, Mika et Florent Pagny ont-ils réussi à obtenir les Talents de leurs rêves lors de cette dernière émission consacrée aux auditions à l'aveugle ? La réponse est ci-dessous !

Shaby, 20 ans

Shaby a déjà donné de la voix dans sa jeunesse. A 10 ans, son single Plus près de toi connaissait un petit succès dans les charts français. Aujourd'hui elle travaille dans un théâtre dans l'Essonne et souhaite renouer avec ce succès. Elle voit The Voice comme un chemin "vers la liberté". C'est avec Natural Woman d'Aretha Franklin qu'elle compte séduire.

D'entrée de jeu, les coachs sont épatés par son timbre de voix envoûtant... Florent Pagny lâche même un "Wahou" avant de se retourner ! M. Pokora lui emboîte le pas. Shaby adresse un petit clin d'oeil au premier coach à s'être retourné. Zazie est séduite à son tour... et Mika rejoint ses camarades à la toute dernière seconde.

Shaby rejoint la team Florent Pagny.

Chloé, 19 ans

La jeune femme originaire de Panazol près de Limoges est actuellement étudiante en fac de lettres. Depuis qu'elle a perdu sa grand-mère, elle a eu envie de chanter la vie... C'est ce drame qu'il l'a amenée à se dédier à la musique. Si elle s'est inscrite à The Voice, c'est pour pouvoir quitter Limoges et vivre de sa passion. Sa mère la soutient à 100%, elle rêve de la voir intégrer la team Florent Pagny !

Ce soir, elle chante Skinny Love de Bon Iver. "Oh, joli", commente Florent Pagny dès les premières notes. Il est le premier coach à se manifester pour Chloé... et Mika le rejoint en fin de prestation.

Chloé rejoint la team Florent Pagny.

Enzo et Kelly, 17 ans

Les deux adolescents sont amis dans la vie et vont se présenter sur scène séparément. Ils se connaissent depuis l'âge de 10 ans et ont monté un groupe l'an dernier dans lequel ils chantent tous les deux. Ils sont bienveillants l'un envers l'autre et se souhaitent le meilleur... Enzo est le premier à monter sur scène. Kelly est anxieuse pour lui !

Enzo reprend One Day d'Asaf Avidan et désarçonne les coachs car sa voix est très reconnaissable mais il commet parfois quelques erreurs... A la toute dernière seconde, M. Pokora se retourne ! Enzo rejoint donc la team M. Pokora.

Kelly tente sa chance avec Raggamuffin de Selah Sue. Malheureusement pour elle, aucun coach n'a été assez séduit... L'aventure s'arrête dès ce soir pour elle.

Valentin F, 19 ans

Le jeune homme est étudiant en classe préparatoire aux grandes écoles de commerce. Il espère que l'émission lui permettra de se faire remarquer en tant que chanteur ! "J'ai peur du regard des coachs, de leur avis, si je réussis l'audition ça voudra dire que je suis un vrai chanteur", estime-t-il. Il tente sa chance avec Your Song d'Elton John.

"C'est joli, c'est précis", lance Mika dès le début de la chanson. Il sera d'ailleurs le premier coach à buzzer Valentin, suivi par Zazie au tout dernier moment.

Valentin F embarque pour l'équipe de Mika.

Mika profite d'un flottement entre deux candidats pour tenter sa chance face aux trois autres coachs... ce qu'il ne sait pas, c'est que Florent Pagny, Zazie et M. Pokora se sont entendus pour buzzer à la toute dernière seconde.

Il entonne son tube Grace Kelly et met tout le monde d'accord dès le premier refrain ! Le public est ravi. Au final, Mika choisit d'embarquer avec Zazie car... elle sait très bien faire la roue.

Sofia, 32 ans

Sofia est originaire de la Suède mais vit en France. Elle a commencé la musique à l'âge de 5 ans, elle chante aujourd'hui dans des restaurants et des bars. Elle va chanter ce soir avec un ukulélé, elle admet se cacher un peu derrière son instrument. Elle a envie de jouer devant beaucoup beaucoup de monde, elle veut faire sourire les gens.

Elle chante ce soir Forever Young d'Alphaville. Sa voix est cristalline, la performance est charmante et il faudra attendre un petit moment avant que Mika et Florent Pagny ne se retournent sur la jeune femme. M. Pokora sera le troisième et dernier coach à buzzer.

Sofia rejoint l'équipe de Mika.

Jules Couturier, 29 ans

Jules est musicien, il vit à Paris. Il a commencé à travailler à 16 ans dans l'hôtellerie et il jouait déjà pour les clients. C'est ce qui lui a donné envie de se consacrer à la musique... Il est alors parti vivre à Londres, une ville très rock. Ce soir, il va chanter Digital Love des Daft Punk, une chanson qui lui rappelle sa jeunesse.

Mika trouve que c'est une très bonne idée de reprise, Zazie est elle aussi embarquée. Tous attendent un peu plus de folie et des notes plus hautes... Quand elles arrivent, Zazie se retourne sur Jules.

Jules rejoint Zazie.

Valentin Stuff, 24 ans

Valentin a fait une fac de musicologie, il a eu son premier groupe de rock à 13 ans et il a surtout une voix incroyablement grave ! "Cette voix je ne l'assumais pas du tout au début, maintenant j'ai l'impression que je peux en faire des choses particulières et originales !", a-t-il estimé. Il espère gagner un peu de confiance en lui grâce à cette participation au concours.

Il chante Pull Marine d'Isabelle Adjani ce soir. Florent Pagny ne sait pas s'il s'agit de Grand Corps Malade ou de Dark Vador. Les coachs ayant tous 16 Talents, Florent Pagny est le seul à se retourner alors que Zazie est totalement séduite.

Valentin Stuff rejoint l'équipe de Florent Pagny.

Fabian, 19 ans

Fabian suit actuellement une formation en comédie musicale à Paris, il vient de Seine-et-Marne. A l'école, il ne rentrait pas dans les cases et était mis de côté, les autres garçons préférant le foot quand lui était scotché à sa télé pour la Star Academy qu'il rêvait d'intégrer pour devenir chanteur. "C'est une réussite de pouvoir faire The Voice, je veux prouver à mes anciens camarades que je ne sers pas à rien !", a-t-il lancé.

Fabian interprète ce soir Cancer de Stromae. Les coachs sont désarçonnés par sa voix dans un premier temps... et Zazie se manifeste finalement. Elle est la seule à l'avoir fait.

Fabian rejoint l'équipe de Zazie.

Lisa Mistretta, 17 ans.

Lisa prétend que quand elle se met à chanter les gens sont surpris par le contraste entre sa voix et son apparence. Ce soir elle chante Mamma Knows Best de Jessie J et TF1 nous propose de la découvrir nous aussi à l'aveugle... Dès les premières notes, elle envoie du lourd et fait un carton... Florent Pagny ne sait pas quoi faire, lui qui a déjà beaucoup de Talents dans son équipe.

M. Pokora est le premier à se retourner, Florent Pagny ne peut pas s'empêcher de se retourner... C'est la guerre face à une Lisa très timide !

Lisa décide de rejoindre M. Pokora.

En résumé

L'équipe de M. Pokora : Lisandro Cuxi, Fonetyk et Dama, Karla, Ry'm, Lily Berry, Ophée, Sacha, Angelo Powers, Aurelle, Vincent, Ann-Shirley, Vincent, Andréa Durand, Nico, Kuku, Enzo, Lisa Mistretta.





L'équipe de Florent Pagny : Syrine, Candice Parise, Kap's, Camille Esteban, Nathalia, Bulle, Damien, Romain, Lidia Isac, Lucie, R'nold, Marianne Aya Omac, Gianni Bee, Shaby, Chloé, Valentin Stuff.





L'équipe de Mika : Vincent Vinel, Agathe, Samuel M, Elise Mélinand, Imane, Incantèsimu, Morgan, Marvin Dupré, JJ, Guylaine, Claire Gautier, Juliette, Lou Maï, The Sugazz, Valentin F, Sofia.



L'équipe de Zazie : Marius, Hélène, Will Barber, Julia Paul, Emmy Liyana, Alexandre Sookia, Audrey, Matthieu, Color Of Rice, Léman, Manoah, Delaurentis, Elsa Roses, Nicola Cavallaro, Dilomé, Jules Couturier.