The Voice 6 : Lisandro Cuxi et Shaby impressionnants, Hélène et Imane éliminées

Ce soir, TF1 diffusait le deuxième prime des lives de The Voice 6. Au début de l'émission de ce samedi 27 mai, les coachs -Zazie, Mika, Florent Pagny et M. Pokora - avaient chacun trois candidats dans leur team.

Equipe Zazie : Nicola Cavallaro, Matthieu, Marvin Dupré.

Equipe Mika : Vincent Vinel, Imane, Audrey.

Equipe Florent Pagny : Shaby, Lucie, Hélène.

Equipe M Pokora : Ann-Shirley, Lisandro Cuxi, Marius.

Ils sont encore 12 à pouvoir remporter le titre de The Voice. Le public a pu voter pour sauver un Talent par équipe. Les coachs de chaque team ont ensuite choisi lequel des deux talents restants ils souhaitaient garder.

Team M Pokora

Marius : Wake me up before you go-go de Wham

Lors des auditions à l'aveugle, Marius avait interprété All I Want de Kodaline. Après avoir été éliminé, le jeune chanteur avait finalement été repêché par M. Pokora. Il espère ce soir faire aussi bien que la semaine précédente avec Quand on a que l'amour de Jacques Brel. Un pari qu'il tente de relever cette fois sur Wake me up before you go-go de Wham.

"Il a cette énergie pour jouer avec les gens. Je n'étais pas inquiet pour lui", réagit M. Pokora. Son ex-coach Zazie est aussi fière de Marius et de sa prestation.

Lisandro Cuxi : Love On the Brain de Rihanna

Lisandro (17 ans) participe pour la seconde fois à l'émission. Le finaliste de The Voice Kids s'est fait une place auprès de M. Pokora après l'avoir bluffé avec le titre Elle m'a aimé de Kendji Girac. Lors du premier direct, il avait chanté 24k Magic de Bruno Mars et ce soir il se lance avec Love On the Brain de Rihanna. Un morceau qui demande une grande maîtrise vocale.

A la fin de la prestation, tous les coachs lui réservent une standing ovation. "Je crois qu'on a eu le droit a une des plus grandes performances techniques. Il peut tout chanter et il a pris des risques", commente son coach. Mika, lui, confie que Lisandro lui a fait oublier la compétition tant ce qu'il a fait est incroyable.

Ann-Shirley : Marcel de Christophe Maé

En reprenant le titre Hometown Glory d'Adele, Ann-Shirley avait envoûté M. Pokora. "Elle a cette voix, comme je le dis à chaque fois, qui vient nous prendre dans ses bras, nous embarque", a même déclaré le coach après son interprétation d'A sky full of stars de Coldplay, le soir du premier live. Pour cette deuxième soirée en direct, Ann-Shirley chante en français.

Avec Marcel de Christophe Maé, elle bluffe les coachs. "Elle est pleine de lumière et avec son timbre de voix elle est capable de nous amener avec n'importe quelle chanson dans son univers", confie M. Pokora. Florent Pagny a pour sa part trouvé que la chanteuse était "élégante".

C'est Lisandro Cuxi qui est sauvé par le public. M. Pokora décide de garder Ann-Shirley. Marius est donc éliminé.

Team Zazie

Matthieu : With or without you de U2

Le "punk" de la team Zazie avait étonné en chantant Fresh, un morceau de Kool & The Gang, lors de l'épreuve ultime. La semaine suivante, il avait bluffé avec le titre Requiem pour un con de Serge Gainsbourg. Pour convaincre une nouvelle fois le public et les coachs, il ose à présent s'attaquer au titre mythique de U2, With or without you.

"Dès la répétition il m'a dit qu'il voulait chanter en toute simplicité par respect pour cette chanson. Et la simplicité c'est ce qu'il y a de plus dur pour un artiste. Tu as prouvé que tu avais de l'humilité", confie Zazie. M. Pokora, lui, le trouve "classe".

Marvin Dupré : Paradis blanc de Michel Berger

Durant les épreuves ultimes, Marvin a été repêché par Zazie après ses passages sur Let me love you de Justin Bieber et La ballade de Jim d'Alain Souchon. Convainquant la semaine dernière avec son interprétation de Starboy de The Weeknd et Daft Punk, le jeune homme se lance ce soir sur un morceau d'une beauté folle, Paradis blanc de Michel Berger.

"Il fait partie des rares artistes qui livrent tout. Toi, tu puises et tu restitues tout sans aucun filtre. C'est d'une grande générosité. Il livre son coeur. Bravo", commente sa coach. Florent Pagny est de son côté subjugué par sa proposition de la chanson de Michel Berger.

Nicola Cavallaro : Castle on the hill d'Ed Sheeran.

Après Quelqu'un m'a dit de Carla Bruni ou Caruso de Lucio Dalla, Nicola Cavallaro tente sa chance lors de ce deuxième live avec une chanson en anglais, Castle on the hill de la star britannique Ed Sheeran.

A la fin du morceau les coachs sont levés. "Il est allé dans un univers plus folk avec cette chanson. Là, c'est plus moderne et ça prouve la grande maîtrise de sa voix", lâche la belle coach. Florent Pagny est également conquis.

Avant de connaître le nom du Talent de Zazie qui est éliminé, Florent Pagny interprète son nouveau morceau, Le présent d'abord.

C'est Nicola Cavallaro qui est sauvé par le public. Zazie décide de garder Matthieu. Marvin Dupré est donc éliminé.

Team Florent Pagny

Hélène : Castle in the snow de The Avener.

Hélène (16 ans) avait créé la surprise avec La nuit je mens d'Alain Bashung. Pour son premier live, la jeune chanteuse avait retravaillé La Ceinture d'Elodie Frégé. C'est dans un style différent qu'on la retrouve à présent puisqu'elle interprète Castle in the snow de The Avener.

"Elle réussit à faire ce que je ressentais chez elle. Elle n'avait pas osé dépasser un cap. Là, elle a pris un risque, elle envoie pour la première fois et elle le fait super bien", confie Florent Pagny. Pour M. Pokora le fait qu'elle propose quelque chose de nouveau ne peut que jouer en sa faveur. C'est une belle surprise.

Shaby : I Will Always Love You de Whitney Houston

Shaby (20 ans) a sorti son premier album alors qu'elle n'avait que 10 ans. Sa passion pour la musique ne l'a pas quittée depuis. Grâce au titre Mourir dans tes yeux de Jenifer, elle s'était qualifiée pour les lives face à Kap's et R'Nold. La semaine dernière, elle a été bluffante avec This Girl de Kungs VS Cookin' on 3 burners. Avec I Will Always Love You de Whitney Houston, Shaby tente ce soir un coup de poker ce qui n'est pas pour la rassurer. Pourtant, sa prestation est au final totalement hallucinante.

Mika est soufflé car pour lui cette chanson est "intouchable". Selon lui, aucun autre Talent n'aurait pu réussir une telle performance. "Shaby elle peut faire cette chanson !", lance Florent Pagny très très fier.

Lucie : Saint Claude de Christine and The Queens



Depuis sa toute première prestation lors des auditions à l'aveugle, où elle avait interprété It's a man's man's man's world de James Brown, Lucie n'en finit plus de captiver. Après Michael Jackson et le titre Billie Jean, ce soir elle s'attaque à Saint Claude de Christine and The Queens.

"C'est une chanson très difficile à tenir sur la distance et elle a réussi ce tour de force. Pouvoir faire des notes aussi hautes et aussi basses... Elle ne se laisse pas abattre. C'est une guerrière", lâche le coach. Pour Zazie qui confie que cette chanson est très complexe, Lucie a totalement relevé le défi.

C'est Shaby qui est sauvée par le public. Florent Pagny décide de garder Lucie. Hélène est donc éliminée.

Team Mika

Audrey : La plus belle pour aller danser de Sylvie Vartan

La pétillante membre du groupe "Les Garçons" a séduit lors des auditions à l'aveugle grâce à son interprétation très personnelle du morceau J'ai la mémoire qui flanche de Jeanne Moreau. Puis, avec The shoop shoop song de Betty Everett. Ce soir, la protégée de Mika se lance avec La plus belle pour aller danser de Sylvie Vartan. Un morceau "désuet" et "très kitch" comme elle le dit mais qu'elle compte bien transformer.

"Mika nous avait dit qu'on allait pleurer et on a pleuré", confie Florent Pagny. "Ce soir tu étais très belle, tu m'as ému moi et mes collègues parce que tu t'es exprimée à ta propre manière", lâche Mika.

Imane : Get Lucky de Daft Punk



Après avoir séduit Mika en reprenant Christine de Christine and the queens lors de l'épreuve ultime, Imane avait convaincu grâce au titre Une autre saison de Joseph Salvat. Bouleversante avec Quelque chose en nous de Tennessee de Johnny Hallyday la semaine dernière, elle ose cette fois un morceau plus dansant, Get Lucky de Daft Punk.

"Ce soir on s'exprime avec son ambition d'aller sur la tournée et en finale et ça fait du bien car ça fait sortir des choses qui étonnent. Même si tu as 17 ans tu as montré l'intensité de ton attention de faire de la musique dans ta vie", lâche Mika. M. Pokora a adoré son grosse.

Vincent Vinel : Feel de Robbie Williams

Lors des épreuves ultimes, Vincent Vinel avait séduit son coach en interprétant Don't Stop Believing de Journey... et ému le public en fondant en larmes lorsque Mika lui a demandé de rejoindre son équipe. Après Somebody to love de Queen durant le premier live, le chanteur a cette fois préféré Feel de Robbie Williams.

"Le défi de se mettre de façon aussi épurée derrière un piano ce n'était pas simple. C'était le test et tu l'as fait vachement bien", confie Mika. "On a vu chez toi beaucoup de joie à chanter mais on avait mal vu cette intime sobriété", poursuit Zazie.

C'est Audrey qui est sauvée par le public. Mika décide de garder Vincent Vinel. Imane est donc éliminée.

En résumé :

Les Talents sauvés : Lisandro Cuxi, Ann-Shirley, Nicola Cavallaro, Matthieu, Shaby, Lucie, Audrey, Vincent Vinel.

Les Talents éliminés : Marius, Marvin Dupré, Hélène, Imane.