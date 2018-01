The Voice 7 : Une première voix dévoilée, les coachs sous le charme

Le 27 janvier prochain, TF1 donnera le coup d'envoi de The Voice 7. Et cette année encore, les téléspectateurs devraient découvrir des voix hors du commun.

Un premier Talent a d'ailleurs été dévoilé sur le compte officiel de l'émission ou plutôt, une première voix. Si l'on ne connaît pas encore l'identité de la jeune femme en question, on sait déjà que son timbre a transporté les membres du jury Mika, Zazie, Florent Pagny et Pascal Obispo.

Sa reprise de Life on Mars, de David Bowie a fait son petit effet puisque sur la vidéo, on découvre tous les coachs avec un beau sourire aux lèvres. On se doute donc que la candidate sera retenue pour la prochaine étape qui on le rappelle, ne sera pas les battles.

L'épreuve a en effet été supprimée au profit de celle du face-à-face. C'est face aux coachs que les Talents qualifiés devront interpréter un titre.