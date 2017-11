The Voice 7: Nouvelle épreuve "finale", battles supprimés... Les règles ont changé

Après six saisons à succès, The Voice fait son grand retour sur TF1. Et cette année, tout change. Pour cette septième édition, Zazie, Florent Pagny et Mika accueillent Pascal Obispo comme nouveau coach. Mais ce n'est pas tout : de nouvelles règles ont été mises en place, comme nous l'a expliqué Matthieu Grelier, directeur des programmes d'ITV Studios France, qui produit le programme.

Désormais, les artistes auront plusieurs étapes à passer afin d'espérer être élus "plus belle voix". Les traditionnelles auditions à l'aveugle sont alors revisitées. Si aucun des coachs ne se retourne lors de la prestation, le talent est invité à quitter la scène sans avoir débriefé. Une nouvelle mécanique visant à dynamiser l'émission pas toujours respectée par les coachs. Lors des premières auditions à l'aveugle auxquelles nous avons assisté lundi 14 novembre 2017, Zazie, Florent Pagny, Mika et Pascal Obispo n'ont pu s'empêcher de se retourner afin de donner quelques conseils à des talents.

Après les auditions à l'aveugle, le face-à-face

Nouvelle étape : les artistes ayant passé avec brio le premier palier sont qualifiés pour une deuxième audition, face aux coachs cette fois-ci. Le but ? Surprendre Zazie, Mika, Florent Pagny et Pascal Obispo. Après une première prestation convaincante, il est temps d'approfondir et de proposer quelque chose de différent. "Ils devront surprendre les coachs, chercher un morceau qui leur permettra de se différencier et d'approfondir leur univers", explique Matthieu Grelier.

Nouvelle étape avant les directs

Les talents ayant réussi cette mission ne sont pas au bout de leurs peines : un troisième échelon les attend, l'audition finale. Si après les auditions à l'aveugle chaque coach mènera une équipe de 18 candidats, ils ne seront que six par groupe, après l'audition finale, à être retenus pour poursuivre l'aventure. Toutefois, les quatre stars auront cette année encore l'occasion de voler deux talents éconduits. Chaque team comptera alors huit artistes en vue de la prochaine étape.

Les battles rebaptisés "duels"

Enfin, les 32 artistes ayant retenu l'attention de nos quatre coachs filent droit jusqu'aux battles ou presque. Pour cette septième saison de The Voice, un tout nouveau mécanisme pointe le bout de son nez : les battles sont ainsi rebaptisés duels. "Pas de trio, mais bien des duels", insiste la production. À ce stade de l'émission, les coachs, qui doivent garder quatre talents dans leur équipe, n'ont plus la possibilité de voler des candidats. Toutefois, Matthieu Grelier évoque "d'autres évolutions sur les duels".

Une nouvelle structure du programme déjà adoptée en Australie et que les coachs trouvent "top", comme l'assure la production. Rendez-vous début 2018 afin de suivre The Voice 7 sur TF1 !