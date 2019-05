The Voice 8, les battles : Jenifer crée un duo, show à l'américaine et larmes

Ce samedi 11 mai 2019, TF1 diffusait une nouvelle émission de The Voice 8. Et c'était les dernières battles avant les prime en direct. Les coachs Jenifer, Mika, Soprano et Julien Clerc avaient donc davantage de pression. Résumé de la soirée !

TEAM JENIFER

Poupie VS Petru

Depuis le début de l'aventure, la force et la folie de Poupie ont séduit le public et les coachs. Face à elle, Petru s'est distingué pour ses interprétations pleines d'émotions. Pour ses "deux grands talents", Jenifer a choisi de leur faire interpréter Bohemian Rhapsody de Queen. Un titre très difficile à chanter, notamment parce qu'il fallait pousser sa voix à certains moments de la chanson. Poupie a eu bien du mal à se concentrer lors de répétitions, ce qui inquiétait sa coach.

Fort heureusement, elle a été plus disciplinée une fois sur le plateau. Le duo a donc offert un show superbe. Les coachs et le public se sont retenus pour ne pas danser sur leur siège. "C'était génial. Pour tout vous avouer, je suis très émue, je suis soulagée aussi parce que ça n'a pas été simple. (...) J'ai senti une vraie osmose et une alchimie entre vous", a confié Jenifer. Ses collègues aussi étaient bluffés. "C'est peut-être la meilleure prestation que j'ai vue depuis le début des battles", a déclaré Soprano.

Jenifer a décidé de garder Poupie.

Arezki VS Geoffrey

"On sentait qu'on allait être ensemble. C'est un peu le clash des deux urbains. C'est un peu une battle de cheveux aussi" a plaisanté Arezki après avoir découvert qui il affrontait. Tous les deux sortent des cadres et sont très novateurs. Leur interprétation est aussi un atout. Pour les mettre en valeur, Jenifer a choisi la chanson Sonotone de MC Solaar.

Les deux Talents devaient s'écouter et travailler ensemble pour ne faire qu'un. Un conseil qu'ils ont appliqué. Ils ont donc mis le feu au plateau lors de leur show. Geoffrey a réussi à rapper alors qu'il n'était pas réellement habitué et Arezki a impressionné avec son chant. Il ne pouvait toutefois y avoir qu'un gagnant. En tout cas, c'est ce qu'on pensait. "J'ai quelque chose à vous proposer. Ce serait de vous unir et vous transformer en duo pour continuer l'aventure ensemble", a confié Jenifer. Une proposition acceptée par les jeunes gens.

Jenifer a décidé d'unir Arezki et Geoffrey.

TEAM SOPRANO

Clément VS Fanswa

Soprano a opté pour un duo surprenant. Les deux Talents sont en effet très différents. La sensibilité et les interprétations intenses de Clément ont séduit depuis le début. Fanswa s'est quant à lui distingué avec sa voix puissante et sa spiritualité. C'est sur Ave Cesaria de Stromae qu'ils se sont affrontés, une chanson qu'ils ne connaissaient pas. Chacun a donc pu se l'approprier.

Puissance, complicité, partage et originalité sont les mots qui pourraient les mieux définir leur prestation. "Ils ramènent deux cultures différentes sur une chanson, qu'étonnamment, ils ne connaissaient pas. Du coup, ils l'ont chanté à leur manière, avec une magnifique âme. Merci pour cette prestation", a déclaré leur coach. Julien Clerc n'a pas caché avoir été surpris par Fanswa qu'il avait trouvé excellent.

Soprano a décidé de garder Clément.

Gage VS Hi Levels

Hi Levels est aussi bien chanteur que rappeur, et Gage a une voix soul naturelle. Ils devront chanter un morceau très compliqué : Déjà vu de Jay Z et Beyoncé. Un véritable défi pour les Talents de Soprano qui ont tenté tant bien que mal de s'approprier la chanson.

C'est un show à l'américaine qu'ils devaient offrir au public et aux coachs. Un pari qu'ils ont relevé avec brio. Tout le monde s'est rapidement levé pour danser. À la fin de la prestation, Gage et Hi Levels ont donc rejoint les coachs. "On était aux États-Unis. Ils avaient l'attitude et la vibe. C'est un son très compliqué que ce soit dans le chant et le rap. Donc bravo à vous, c'est incroyable ce que vous venez de faire", a lancé Soprano.

Soprano a décidé de garder Gage.

TEAM MIKA

Louna VS Godi

Cas de figure un peu particulier pour Mika. La semaine dernière, il a gardé trois Talents au lieu de deux. Il ne restait donc plus qu'une seule place, mais encore deux battles. Pour son premier duo, il a opposé le rappeur Godi qui a une grande capacité vocale et Louna une artiste aux multiples facettes. C'est la chanson Tu t'laisses aller de Charles Aznavour que Mika a choisie. "Je suis à deux doigts du malaise. J'ai failli faire une descente d'organes", a confié Louna. Godi non plus n'a pas caché qu'il n'était pas dans sa zone de confort. Les répétitions étaient donc difficiles.

Mika les a poussés dans leurs retranchements. Nous avons donc eu le droit à une grande interprétation. Les deux Talents se sont mis dans la peau du couple qui se dispute. "Vous avez énormément progressé", s'est réjoui Mika. Jenifer aurait choisi Godi, Soprano s'est senti comme au cinéma.

Mika a décidé de ne garder aucun des Talents au live car il juge qu'ils ne sont pas prêts.

Whitney VS Virginie

À seulement 19 ans, Whitney a impressionné avec sa puissance vocale. Face à elle, la mère de famille Virginie au timbre de voix rauque reconnaissable. En commun, elles ont leur sensibilité. Mika a donc choisi Killing Me Soflty afin qu'elles se révèlent. Whitney avait bien du mal à ouvrir son coeur à cause de blessures pas encore refermées.

Les Talents ont offert un beau moment d'émotion au public et aux coachs une fois sur le plateau. Unies, elles ont interprété les paroles comme si c'était leur histoire. À la fin de la prestation, Whitney a eu bien du mal à retenir ses larmes. Ému, Mika l'était également. Fier de ses protégées, il les a remerciées pour ce beau moment.

Mika a décidé de garder Whitney.

TEAM JULIEN CLERC

Anton VS Laureen

Anton a la capacité de s'approprier chaque titre qu'il chante et toujours avec une grande justesse. Face à lui, Laureen qui est aussi une véritable interprète et qui, comme son concurrent, joue de la guitare. C'est sur Je m'en vais de Vianney que leur coach a choisi de les tester. La difficulté du titre ? L'évolution des mélodies. La belle brune de 18 ans a eu quelques soucis avec les tonalités lors des répétitions, contrairement à son "rival".

Sur le plateau, les deux Talents ont offert un moment fort en émotions avec leur interprétation personnelle de la chanson. On les sentait très connectés, comme le souhaitait leur coach. "Votre revisite, c'était très beau. C'était synchronisé, c'était comme si vous ne formiez qu'un", a confié Jenifer qui aurait gardé Anton. Mika et Soprano avaient le même avis que la belle brune.

Julien Clerc a décidé de garder Laureen.

Ava VS Pierre Danaë

Pierre est un musicien et chanteur hors pair. Julien Clerc a été séduit par sa signature vocale. Il l'a opposé à Ava, une jeune femme qui ne chante que depuis un an et qui a pourtant de grandes capacités. C'est sur New Soul de Yaël Naim qu'ils se sont affrontés. "La tonalité est un peu basse pour moi. Du coup, je ne prends pas mon pied", a admis la belle brune. Son coach lui a donc permis de changer un peu la tonalité pour qu'elle soit à son aise et ça marche.

Lors de la battle, les deux Talents étaient complices et ont séduit avec leur sympathie. Julien Clerc hésitait fortement, mais il fallait faire un choix.

Julien Clerc a décidé de garder Pierre Danaë.

Résumé des équipes pour les directs



Julien Clerc : Laureen, Leonard, Théophile Renier, Pierre Danaë

Jenifer : Poupie, Sidoine, Arezki/Geoffrey (volé à Soprano), Leona Winter

Mika : Gjon's Tears, Albi, Whitney, London Loko

Soprano : Clément, Mayeul & Scam Talk, Vay, Gage (volés à Mika)