The Voice 8 – Maxime, à l'aise sur scène : "C'est surtout grâce à l'auto-stop !"

Vendredi 23 février 2019, les téléspectateurs de TF1 ont une nouvelle fois rendez-vous avec les auditions à l'aveugle de The Voice 8 dès 21h. Durant ce prime time tant attendu, ils pourront notamment découvrir Maxime, un candidat de 28 ans qui ne laissera personne indifférent !

Interrogé par nos confrères de France dimanche en amont de son audition, Maxime – qui est un véritable globe-trotteur depuis bientôt dix ans ! – a expliqué à propos de sa participation, lui qui ne connaissait pas le programme puisqu'il n'a pas la télé : "La production m'a contacté après voir vu mes vidéos sur les réseaux sociaux, j'ai hésité. J'ai quand même demandé à ma famille son avis. Ma soeur m'a dit que, même si elle ne chante pas très juste, elle aurait rêvé d'être à ma place. Ce sont mes parents qui m'ont convaincu d'y aller : pour eux, mon refus était inconcevable."

Aujourd'hui, avant de monter sur scène, Maxime sait qu'il peut compter sur sa bonne humeur et son aplomb pour ne pas se laisser manger par le trac. "Mon expérience des voyages m'apporte énormément pour jouer sur scène devant un public. Et surtout grâce à l'auto-stop. Être enfermé dans une voiture avec quelqu'un qu'on ne connaît pas et s'efforcer de rendre le moment sympathique, ça donne les clés pour se sentir à l'aise devant un public", a-t-il analysé.

Pour finir, Maxime a accepté d'évoquer sa vie sentimentale. Qu'on se le dise, le beau surfeur blond est en couple. "J'ai longtemps cherché à m'amuser avec les filles quand je voyageais. Je pensais finir à 50 piges, célibataire endurci. Et j'en ai finalement trouvé une dont je suis amoureux depuis trois ans. C'est une tatoueuse assez renommée dans son milieu", a-t-il finalement révélé.

Une interview à retrouver en intégralité dans France dimanche, actuellement en kiosque.