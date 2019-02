The Voice 8 : Jenifer séduite par un ancien de la Star Ac, Lisa Angell de retour

Ce samedi 16 février 2019, Jenifer, Soprano, Mika et Julien Clerc ont poursuivi les auditions à l'aveugle de la 8e saison de The Voice sur TF1. Comme le veut la tradition, chaque coach a tenté d'attirer les plus belles voix de France dans son équipe lors d'auditions à l'aveugle.

Pour rappel, une nouvelle règle vient pimenter cette nouvelle saison. Celle-ci permet aux coachs, lors des auditions à l'aveugle, de pouvoir "bloquer" une autre star du programme pour l'empêcher de recruter un Talent à ses dépens. C'est grâce à trois boutons présents devant elles que nos stars de la chanson pourront choisir quel coach concurrent elles souhaitent momentanément empêcher... Bien sûr, elles ne peuvent exercer ce blocage qu'une fois par coach.

Si vous avez manqué ce show, la suite de cet article est faite pour vous...

Résumé du 16 février 2019.

Ismail : Unintended – Muse

Ismail se lance sur scène et TF1 nous propose de se mettre à la place des coachs. Nous n'avons donc pas de portrait en amont de sa prestation.

Face aux coachs, le jeune homme de 24 ans et originaire de Paris captive les coachs grâce à ses envolées aiguës. Sur le premier refrain, Mika, Jenifer, Soprano et Julien Clerc se manifestent aussitôt ! Ils en ont la chair de poule tant la voix du jeune homme est envoûtante. "Je te trouve étrange de la meilleure manière", lâche Mika à l'issue de la chanson. "Vous avez une maîtrise dans les voix de tête qui est rare", analysé Julien Clerc avant de révéler qu'il avait voulu bloquer Mika... Cependant, il s'y est pris trop tard et Mika a buzzé avant d'être bloqué. Raté !

Ismail décide d'intégrer l'équipe de Jenifer.

Virginie (Lisa Angell) : This is Me – B-O de The Greatest Showman

Virginie (50 ans et originaire de Saint-Raphaël) a un visage connu puisqu'elle a déjà représenté la France à l'Eurovision sous le nom Lisa Angell. À l'époque, elle avait terminé 25e sur 27 participants. "C'était un échec quand même, il faut le dire. À l'instant où l'on a eu les résultats, ma carrière était terminée", assure-t-elle. Victime de critiques sur son âge, sur son poids... L'après-Eurovision a été compliqué pour Virginie. Aujourd'hui, elle se présente sans son pseudo et veut montrer sa "vraie personnalité".

Face aux coachs, Virginie fait un sans-faute. Cependant les coachs ne semblent pas emportés dans un premier temps. Les coachs ne comprennent pas pourquoi Julien Clerc ne se manifeste pas. Cependant, quelques secondes avant la fin, Soprano et Julien Clerc se retournent. Virginie est très émue !

Virginie (Lisa Angell) décide d'intégrer l'équipe de Julien Clerc.

Louna : Lose Yourself – Eminem

Louna a 22 ans et vient d'Ajaccio. Elle a eu une enfance singulière car elle a développé une phobie scolaire. Dans ce contexte, elle a suivi des cours chez elle avec sa mère. Elle voit en The Voice 8 une réelle opportunité de se faire connaître et de peut-être pouvoir vivre de sa passion. "En montant sur cette scène, je vais faire une descente d'organes", plaisante-elle avant de débuter sa prestation. Son rêve ultime est de danser en body comme Beyoncé au Stade de France !

Face aux coachs, Louna surprend tout de suite avec son choix musical. Soprano est tout de suite séduit par la jeune femme et son rap sans faute, Jenifer aussi. Soprano se retourne, suivi par Mika. Le coach emblématique sait qu'il va devoir batailler pour rivaliser face au rappeur Soprano. Le rappeur rappelle que sa propre fille s'appelle Louna et enchaîne les compliments pour la candidate.

Louna décide finalement d'intégrer l'équipe de Mika.

Vay : Stay – Rihanna

Ce jeune homme de 20 ans vient du Sud de la France. Il a arrêté ses études pour se consacrer à la musique. Sa mère Murielle le soutient dans son choix et dit être sa première fan. Vay n'a jamais pris de cours de chant et appris à jouer de différents instruments en regardant des vidéos sur Internet. Avec The Voice, il souhaite obtenir un cadre et surtout recevoir l'avis de professionnels. "Avec cette émission, tout peut commencer. C'est maintenant ou jamais", lâche-t-il.

Dès les premières notes, Jenifer se retourne. Il faut dire que le grain de voix de Vay est très singulier et émouvant. Soprano est le deuxième coach à se retourner, suivi par Julien Clerc très séduit. Mika est le dernier à hésiter. Il se retourne à la dernière seconde alors que Jenifer le lui interdisait.

Vay décide d'intégrer l'équipe de Soprano.

Ava Baya : La Foule – Edith Piaf

Ava a 21 ans, elle chante depuis un an seulement. Avant, elle était gymnaste de haut niveau, elle s'exerçait durant 14 heures par semaine. Elle rêvait des Jeux olympiques ! Elle a arrêté parce que son équipe a tout arrêté et parce qu'elle s'est consacrée au bac. Elle a décidé de mettre son énergie dans une autre activité, la musique. "The Voice, c'est un gros défi sachant que ça fait un an que je chante. J'ai envie de savoir ce que je vaux", lâche-t-elle avant de monter sur scène.

Face aux coachs, Ava débute sa prestation presque a capella. Son interprétation est impeccable et sa voix révèle de l'épaisseur au fil de la performance. Jenifer et Julien Clerc se manifestent dès le premier refrain. Mika hésite... et s'abstient.

Ava Baya décide d'intégrer l'équipe de Julien Clerc.

Sidoine : Réseaux – Niska

Certains le reconnaîtront, Sidoine a déjà participé à la Star Academy de NRJ12. Il s'était hissé jusqu'aux demi-finales. Il a aujourd'hui 31 ans, il vit à Bruxelles depuis quatre ans. Son grand regret, c'est qu'il avait signé un album après la Star Ac' mais que celui-ci c'est jamais sorti. Il s'est donc dit qu'il fallait qu'il fasse autrement pour pouvoir réaliser son rêve d'être un chanteur reconnu. Il s'est cherché, s'est réinventé et espère s'être trouvé.

Face aux coachs, alors qu'il a à peine démarré sa prestation et que le premier "Pouloulou" résonne, Soprano et Jenifer se retournent instantanément. Un carton incontestable en deux secondes ! Mika n'arrive pas à savoir s'il y a plusieurs personnes sur scène tant la voix de Sidoine présente différentes facettes. Soprano passe un moment génial, emporté par Sidoine et tout son attirail électro sur scène. Mika se retourne à la dernière seconde, Jenifer n'est pas contente !

Sidoine décide d'intégrer l'équipe de Jenifer.

Arezki : La vie est belle – Nassi

Ce jeune homme de 20 ans vient d'Amiens, il est étudiant en théâtre. Il danse, chante et fait du piano. S'il adore la musique, il reconnaît qu'il passe le plus clair de son temps à danser. De toute façon, pour lui, ces deux disciplines vont de pair ! Par le passé, il a arrêté le chant après avoir mué. Une vraie cassure dans sa vie car il n'arrivait plus à chanter les morceaux qu'il chantait avant. Heureusement, après cette épreuve, Arezki a repris le chant et veut montrer l'étendue de son talent ce soir su scène.

Face aux coachs, Arezki commence sa prestation avec délicatesse avec une voix très douce. Son grain de voix plaît à Jenifer, qui se retourne. Seulement voilà, au refrain, Arezki dévoile une autre facette et se met à rapper avec une vitesse déconcertante. Soprano et Mika se retournent instantanément, suivi par Julien Clerc un peu plus tard.

Arezki décide d'intégrer l'équipe de Jenifer.

Mano : Enter sandman – Metallica

Mano a 42 ans et vient de Polynésie, sa passion, c'est le rock ! Si son physique imposant impressionne (il est recouvert de tatouages, sauf sur le visage !), il tient à rassurer tout le monde, il est un gentil garçon. Son rêve, c'est de faire le tour du monde grâce à sa musique. Mano fait l'émission car il dit beaucoup l'aimer. "Je ne rate jamais une émission, même en Polynésie", assure-t-il. Il l'annonce, il va se donner à fond. Il veut chanter du métal même s'il sait que ce n'est pas un univers proche des coachs.

Face aux coachs, Mano tape très vite et très fort. Il casse les codes. "C'est dingue !", lâche Jenifer au bout de quelques secondes. Mika est très réceptif, danse sur son siège, et se retourne aussitôt. Mano poursuit son rock très habité avec de grosses guitares en soutien. "Le public, je veux vous entendre crier", hurle Mano en pleine performance. Julien Clerc buzze à la toute dernière seconde, Mika manifeste son mécontentement.

Mano décide d'intégrer l'équipe de Mika.

Antso : Talkin' About a Revolution – Tracy Chapman



Antso a 26 ans et il est chef de projet digital dans un grand magasin. Il chante depuis tout petit, c'est une vraie passion. Du coup, The Voice, ce soir, c'est sa première scène. Antso n'a jamais passé d'audition de sa vie. C'est son prof de chant qui l'a filmé et qui a envoyé la vidéo aux casteurs de l'émission. Aujourd'hui, il est ravi d'avoir cette opportunité de se produire sur scène, d'autant plus que ça lui ouvrira peut-être les portes d'une carrière musicale.

Face aux coachs, Antso donne tout de suite le la de sa voix éraillée. Julien Clerc se retourne en bloquant Mika. Mika se doute de quelque chose mais se demande quel coach a été bloqué... La prestation se poursuit, très maîtrisée, et Mika décide de se manifester à la toute dernière seconde. Il découvre aussitôt que Julien Clerc avait prévu le coup et l'avait empêché. Mika se plaint avec humour de la fourberie de son camarade...

Antso intègre automatiquement l'équipe de Julien Clerc.

Résumé des équipes

Julien Clerc : Laureen, Shaun, Virginie (Lisa Angell), Ava Baya, Antso

Jenifer : Poupie, Ismail, Sidoine, Arezki

Mika : Gjon's Tears, Gage, Agathe, Louna

Soprano : Clément, Mayeul, Vay