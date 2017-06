En voilà une déception pour Lisandro Cuxi, Audrey, Shaby, Nicola Carvallaro, Lucie, Vincent Vinel, Ann-Shirley ou encore Matthieu ce lundi 26 juin 2017.

"Pour des raisons indé­pen­dantes de notre volonté et compte tenu du contexte lié à la succes­sion des atten­tats en France, nous nous voyons, faute de public suffi­sant, dans l'obli­ga­tion d'ajour­ner la suite prévue pour la tour­née The Voice. La grande qualité du show que nous propo­sons au public depuis le 18 juin dernier et les coûts impor­tants liés à cette produc­tion nous obligent à prendre cette diffi­cile déci­sion que nous déplo­rons", explique l'équipe de communication de TF1.

"La produc­tion adresse toutes ses excuses à ceux qui avaient déjà réservé leur place et nous procé­de­rons bien sûr, sans délai, aux rembour­se­ments des billets réser­vés. En espé­rant vous retrou­ver très prochai­ne­ment", ajoute la production de la tournée de l'édition de The Voice.

Habituellement, la tournée The Voice écume les salles de spectacle de la France entière durant près de deux mois. Mais cette année "faute de public suffisant", c'est une tout autre histoire. La tournée qui devait faire escale à Lille, Nancy, Strasbourg, Dijon, Marseille, et s'achever à Cannes le 16 juillet prochain est donc désormais annulée.