The Voice 6 : Audrey moquée après sa reprise laborieuse de "Grace Kelly" de Mika

Samedi 3 juin 2017, TF1 diffusait la demi-finale du concours The Voice 6. A cette occasion, la talentueuse Audrey a tenté de séduire les téléspectateurs avec la reprise d'un tube mondial interprété à la base par son coach Mika : Grace Kelly.

"J'ai choisi l'un de tes morceaux, Grace Kelly, parce que je crois qu'il se passe quelque chose entre nous !", a annoncé avec humour la chanteuse à son coach. Et d'indiquer dans la foulée face caméra : "J'ai pas du tout la prétention de dire que j'ai la voix de Mika avec ses aigus et ses graves, mais c'était surtout pour modestement le remercier pour la porte qu'il avait ouverte chez moi."

Une fois sur scène, accompagnée d'un danseur de claquettes debout sur un piano, Audrey a fait de son mieux pour honorer le répertoire de Mika. Malheureusement, sa prestation n'a pas semblé rencontrer le succès escompté auprès du public... Sur les réseaux sociaux, les blagues et les remarques se sont accumulées pour critiquer celle qui avait pourtant brillé les semaines passées avec ses interprétations en français. Un coup dur...

"Audrey est amusante, charmante et sympa mais l'émission s'appelle The Voice et non Ma pote, alors revoyons nos priorités", "Quand j'entends Audrey je me dis que la prochaine fois que j'ai une angine je me présente à The Voice", "Je ne comprends toujours pas ce que Mika et d'autres trouvent à Audrey et ce qu'elle fait encore dans The Voice", "La plaisanterie Audrey a assez duré non ?", pouvait-on lire parmi les tweets les plus relayés à propos de la demi-finaliste.

Audrey a été éliminée aux portes de la finale...

Une prestation que vous pouvez (re)découvrir dès à présent dans notre player...