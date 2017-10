The Voice Kids 4 – Angelina, gagnante de 10 ans : "J'ai signé des autographes !"

Du haut de ses 10 ans, la talentueuse Angelina vient de remporter la 4e édition de The Voice Kids (TF1) ce 30 septembre 2017. Dans la foulée de son sacre, la petite fille coachée par Patrick Fiori a accepté de répondre à quelques questions de nos confrères du Parisien...

"Je ne m'attendais pas du tout à gagner, parce que les finalistes étaient des chanteurs incroyables", a-t-elle tout d'abord indiqué avec beaucoup de classe. Puis, après avoir salué le talent de ses concurrents Leeloo (11 ans), Cassidy (14 ans), Amandine, Betyssam et Antoine (tous 15 ans), Angelina a indiqué qu'elle avait d'ores et déjà repris sa vie d'avant puisque dès lundi, elle était de retour dans son école ! "C'est un peu bizarre parce que, juste avant, on est à Paris, on fait des trucs de ouf et le lendemain on revient à l'école, on a une vie normale", a-t-elle expliqué avant de reconnaître qu'un petit détail avait changé. "Au collège, il y en a qui viennent me voir et qui me disent : 'C'est toi la petite chanteuse de The Voice Kids ?' J'ai même signé quelques autographes !", a-t-elle reconnu.

Si Angelina est redevenue une écolière quasi lambda, la fillette a désormais des rêves plein la tête et veut plus que jamais devenir chanteuse... et aussi comédienne, "comme Louane". Elle sait aussi que ses parents, professeurs de danse à La Ciotat, seront là pour l'aider à y parvenir. "On sera là pour l'entourer. (...) On l'aidera à faire les meilleurs choix, on croit à notre bonne étoile", ont effectivement assuré Sylvie et Mario, très fiers de leur petit trésor.

Une interview à retrouver en intégralité dans Le Parisien, aujourd'hui en kiosques.