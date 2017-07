The Voice Kids : Gloria décroche un rôle...

Ancienne participante de l'émission The Voice Kids et membre de Kids United, Gloria a décroché le rôle principal d'Émilie Jolie dans le conte musical du même nom, rapporte RTL. Le spectacle revient sur scène en octobre prochain.

A seulement 10 ans, Gloria Palermo va donc devenir la tête d'affiche d'Émilie Jolie, le conte musical de Philippe Chatel qui va revenir au Comedia, à Paris, dans une nouvelle adaptation. L'auteur avait imaginé ce conte, qui relate l'histoire d'une petite fille apeurée par le noir et qui plonge dans un livre d'images où elle rencontre divers personnages et animaux, il y a déjà 38 ans.

Ex-candidate de The Voice Kids en 2014, Gloria a par la suite rejoint le groupe Kids United. La demoiselle est très heureuse de ce nouveau projet. "J'aime les animaux, j'aime vivre l'aventure comme Émilie. C'est comme si j'étais moi. Elle est rêveuse, elle est créative, je me dis que j'ai une chance incroyable. Je suis forcément fière, je vais faire la chanson et la comédie donc c'est super", a-t-elle confié à RTL.

Gloria, qui devra aussi assurer la tournée avec les Kids United, alternera sur scène avec deux autres filles. Le spectacle commencera dès le 21 octobre 2017.

Thomas Montet