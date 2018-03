The Weeknd chante ses ruptures : Selena Gomez clashée, Bella Hadid regrettée

Alors qu'il était jusqu'à présent surtout habitué à évoquer dans ses chansons ses conquêtes d'un soir ou l'usage récréatif des drogues, l'artiste canadien débute son EP avec le morceau Call out My Name, évoquant un chagrin d'amour et réglant ses comptes avec celle qui l'a fait souffrir. "On s'est trouvés / Je t'ai aidée alors que tu étais brisée / Tu m'as réconforté / Mais tomber amoureux de toi était mon erreur (...) Je t'ai dit que je ne ressentais rien, bébé, mais j'ai menti / J'ai presque failli me couper un morceau pour te sauver la vie / Visiblement je n'étais qu'une passade / Jusqu'à ce que tu prennes ta décision / Tu m'as juste fait perdre mon temps", chante-t-il.

Pour tous les fans, il ne fait aucun doute qu'Abel Tesfaye (de son vrai nom) fait ici référence à sa romance avec Selena Gomez. Le couple s'était fréquenté dix mois entre janvier et octobre 2017. Quelques jours avant l'annonce de leur rupture, la chanteuse de 25 ans avait été aperçue très proche de son ex Justin Bieber, avec lequel elle avait ensuite remis le couvert... avant de rompre à nouveau il y a quelques semaines. Lorsque l'interprète de Fetish a été greffée l'été dernier, The Weeknd avait été très présent à ses côtés pour la soutenir. Au point de se porter volontaire pour lui donner un rein ? C'est ce que semble révéler sa chanson.

Il n'arrive pas à oublier son premier amour

Dans le troisième morceau intitulé Wasted Times, l'auteur-interprète s'adresse vraisemblablement à son premier amour, le mannequin Bella Hadid, dont il avait partagé la vie pendant près de deux ans jusqu'à leur rupture en novembre 2016. Le chanteur va même jusqu'à la comparer à Selena Gomez. "J'ai perdu mon temps avec une autre / Elle ne t'arrivait même pas à la cheville (...) Je n'arrive pas à t'oublier / Je te veux pour moi (...) Tu es avec moi depuis les tous débuts / Et je sais qu'on ne se parle pas en ce moment / J'espère que tu sais que cette bi** est toujours une option (...) Je prendrai mon temps pour apprendre comment ton corps fonctionne / Tu étais une cavalière, alors chevauche-la comme une championne", déclare-t-il. Pour rappel, Bella Hadid était cavalière depuis l'âge de 3 ans, avait participé à des concours hippiques au niveau national et s'était même entraînée pour les Jeux olympiques de Rio. Mais le top de 21 ans, qui souffre de la maladie de Lyme, avait fini par abandonner ses rêves d'équitation pour se consacrer uniquement au mannequinat.

Pour le moment, ni Selena Gomez ni Bella Hadid n'ont réagi à la publication de ces chansons. Mais sur les réseaux sociaux, l'EP de The Weeknd n'a pas fini de faire jaser...