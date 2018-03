Selena Gomez séparée : Sa mère responsable de son "break" avec Justin Bieber

Difficile de suivre correctement les détails de la vie intime et mouvementée de Selena Gomez et Justin Bieber. Alors que les tourtereaux semblaient filer le parfait amour depuis cinq mois, des rumeurs persistantes assuraient qu'ils s'étaient temporairement séparés dans la plus grande discrétion, désireux de prendre un peu de recul pour faire le point.

Dimanche 11 mars 2018, le magazine Us Weekly confirme ces rumeurs en révélant que la chanteuse de 25 ans et la popstar de 24 ans ont effectivement décidé de faire un "break", une démarche justifiée par une grande pression qui n'est toujours pas retombée. En effet, la famille et la mère de Selena Gomez, Mandy Teefey, n'ont pas digéré que la jeune femme se remette en couple avec son premier grand amour, celui qui l'a fait beaucoup souffrir lorsqu'ils se fréquentaient par intermittence entre 2011 et 2013.

La famille de Selena toujours pas "convaincue" par Justin

"Selena et Justin ont décidé de faire une pause en grande partie parce que la mère de Selena désapprouve Justin. La famille de Justin adore Selena, mais la famille de Selena l'a mise dans une situation épineuse parce qu'ils ne font toujours pas confiance à Justin. Selena a essayé de les convaincre qu'il avait changé... mais sa famille n'est pas convaincue", témoigne un indiscret.

L'informateur poursuit : "La relation de Selena et Justin a été très affectée par ses rapports avec sa mère, et ça a été dur pour elle parce qu'elle est très proche de sa mère. Sa mère était son pilier lorsqu'elle a eu des problèmes de santé. Justin et Selena ont donc décidé de faire un break pour que sa famille prenne le temps de digérer l'idée qu'elle et Justin forment de nouveau un couple", a-t-on conclu. Rien n'est gagné...