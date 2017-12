Selena Gomez en guerre avec sa mère à cause de Justin Bieber, ça dérape...

Grosse brouille entre Selena Gomez et sa mère. Selon les informations rapportées mardi 19 décembre 2017 par le site TMZ, Mandy Teefey (41 ans) a été brièvement hospitalisée "la semaine dernière" après une sévère crise de nerfs survenue à l'issue d'une dispute avec sa fille. Au coeur du clash, la vie amoureuse de l'interprète de Bad Liar, qui a décidé d'accorder une énième chance à son premier grand amour, Justin Bieber. Comprenant que ce retour de flamme n'a rien d'une passade et que sa fille s'implique très sérieusement dans sa relation avec le chanteur de 23 ans, Mandy Teefey aurait tout simplement "pété un plomb".

Justin est un être infâme

Réconciliés depuis fin octobre, date à laquelle la jeune femme de 25 ans avait également mis un terme à sa relation avec The Weeknd (le couple s'est fréquenté pendant dix mois), Selena Gomez et Justin Bieber ont passé tout leur temps libre ensemble, s'affichant tendrement en public et s'offrant plus récemment une escapade romantique à Seattle avant les fêtes. C'est justement avant de s'envoler à bord d'un jet privé avec son chéri que la chanteuse se serait violemment embrouillée avec sa mère. Comme l'avait également révélé TMZ, la famille de la star ne digère pas qu'elle se soit remise en couple avec le Biebs. "Justin est un être infâme que nous n'accepterons jamais. Tant qu'ils restent en contact, c'est irrespectueux pour toutes les personnes qui l'entourent, mais c'est aussi irrespectueux pour elle", avait déclaré un proche le 30 octobre dernier. Selon la famille de Selena Gomez, c'est à cause du mauvais comportement de Justin Bieber que la jeune femme était tombée dans une profonde dépression il y a quelques années, poussant son entourage à l'envoyer en rehab.

Après un court passage à l'hôpital (elle en est sortie le même jour que son admission), Mandy Teefey a décidé de "donner un peu d'espace à Selena pour qu'elle sache ce qu'elle veut". En outre, les deux femmes seraient à peine en contact depuis qu'elles se sont disputées. Preuve que les choses ne sont pas près de s'arranger, mère et fille ont cessé de se suivre respectivement sur les réseaux sociaux. Les plus observateurs ont ainsi remarqué qu'elles s'étaient unfollow sur Instagram.

Il veut que Selena soit heureuse

Un proche de Mandy Teefey a néanmoins tenu à relativiser les choses auprès du magazine People. "Cela a été une période très stressante pour Mandy qui a elle-même pris la décision d'aller à l'hôpital pour être sûre que tout va bien. Cela ne concerne pas seulement Justin. Il est vrai que sa famille n'approuve pas son retour, mais il ne s'agissait pas que d'une dispute à son sujet", a-t-on commenté.

De son côté, Justin Bieber serait navré que les choses dérapent à ce point. "Il sait que la famille de Selena n'est pas contente qu'elle le fréquente à nouveau. Il le sait depuis un moment. Mais il est catégorique sur le fait qu'il a changé et qu'il est un meilleur petit ami maintenant. Il continuera d'essayer de leur prouver. Il est triste que [Mandy] n'aille pas bien. Selena est très proche de sa mère, donc c'est angoissant pour elle. Il veut que Selena soit heureuse", a confié un ami du chanteur.

En 1992, Mandy Teefey était seulement âgée de 16 ans lorsqu'elle a donné naissance à sa première fille (elle est aussi maman de Gracie, 4 ans, née de son remariage avec Brian Teefey). En partie élevée par sa mère (son père, Ricardo Joel Gomez, était quasiment absent après leur divorce en 1997), Selena Gomez a toujours entretenu une relation complice avec celle qu'elle compte aussi parmi ses plus proches collaboratrices. Cette année, le binôme mère-fille a ainsi produit main dans la main la série 13 Reasons Why. "Je pense à toutes les choses qu'elle a faites pour moi et tout ce qu'elle m'a montré... cela m'a vraiment éblouie. Elle m'apprend tellement de choses et je ne pourrais pas être plus chanceuse d'avoir une telle partenaire de vie", avait écrit la jeune femme sur Instagram en janvier dernier. Le 17 octobre, elle avait également publié une jolie photo d'enfance où elle apparaissait bébé, dans les bras de sa "momma".