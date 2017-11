Selena Gomez et Justin Bieber à nouveau in love: Photos de leurs tendres baisers

A peine son histoire de moins d'un an avec The Weeknd s'est-elle terminée que Selena Gomez s'est remise en couple, et pas avec n'importe qui. Son premier véritable amour, Justin Bieber. Bien décidé à reconquérir son ex, le chanteur canadien de 23 ans a bien fait d'être patient puisque sa détermination a fini par payer.

Amoureux comme au premier jour, les jeunes artistes ne prennent même pas la peine de se cacher. Inséparables depuis leur rabibochage, les tourtereaux se montrent dans la rue et dans des lieux ouverts au public comme l'église mais aussi les salles de sport.

Ainsi, le 16 novembre dernier, Selena Gomez, pas encore blonde, est allée rejoindre Justin Bieber dans une salle de Los Angeles où il a partagé une partie de hockey avec ses amis. La chanteuse américaine de 25 ans – qui a récemment tourné avec Woody Allen pour son film A Rainy Day in New York –, était accompagnée de Charles, l'adorable cavalier king charles qu'elle a adopté alors qu'elle était encore en couple avec The Weeknd. Timide devant les photographes, l'interprète de Wolves l'était beaucoup moins après la partie de hockey de Justin Bieber. Le couple a été photographié en train de s'embrasser, sans chercher à se cacher du personnel de la patinoire aux premiers loges de ce moment intime.

Si leur retour de flammes n'a toujours pas été officialisé, tous les fans attendent la première photo sur les réseaux sociaux et le premier tapis rouge, Justin Bieber est aux anges. "Passer la semaine avec Selena est la semaine rêvée pour lui. Il essaye de faire les choses en douceur, mais ça n'a pas vraiment marché. Il est trop heureux de passer du temps avec elle. Il attend que Selena lui dise qu'ils sont officiellement de nouveau ensemble. Il n'est pas pressé, parce qu'il n'y a aucun doute qu'ils forment émotionnellement un couple", commentait récemment une source proche du chanteur canadien de 23 ans. Un bonheur qui n'est même pas entaché par lé défiance de l'entourage de Selena, dont il doit à présent regagner la confiance.