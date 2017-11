Woody Allen : Le synopsis très limite de son film "A Rainy Day in New York"

À 81 ans, Woody Allen ne perd pas son rythme de croisière d'un film par an et ce même si la série Crisis in Six Scenes (pour Amazon) est venue se glisser dans son agenda en 2016-2017. Alors que Wonder Wheel, avec Kate Winslet et Justin Timberlake, est attendu le 31 janvier dans les salles, son prochain film, déjà tourné, fait déjà la une... mais pour de mauvaises raisons.

Dans ce prochain long, dont on vient d'apprendre le titre – A Rainy Day in New York –, Woody Allen retrouve la belle Anglaise Rebecca Hall qu'il a dirigée il y a dix ans dans Vicky Christina Barcelona. À l'écran, Jude Law jouera son époux. Allen a également choisi de diriger Selena Gomez, Elle Fanning, Diego Luna, Liev Schreiber et Griffin Newman. Selon Page Six, le film montrera le personnage incarné par Jude Law (44 ans dans la vraie vie) en train de "flirter sexuellement" avec celui d'Elle Fanning, 15 ans dans le film mais 19 ans en réalité.

Selon le site IndieWire.com, plutôt très bien informé, les deux personnages flirtent tout au long du film sans jamais passer à l'acte, il serait hors la loi pour un homme de coucher avec une mineure de 15 ans. La source d'IndieWire confirme que cela n'arrive pas et que le personnage d'Elle Fanning finirait par affirmer qu'il aurait 21 ans.

Un motif "allenien"

Reste cette ambiguïté sexuelle entre un adulte et une très jeune femme qui n'est pas nouvelle dans le cinéma de Woody Allen. Comme le rappelle IndieWire, le réalisateur et acteur a souvent joué dans ses films le premier rôle romantique face à des actrices beaucoup plus jeunes comme Mira Sorvino (Maudite Aphrodite) ou Juliette Lewis (Maris et Femmes), etc. C'est d'autant plus gênant quand on sait que le réalisateur a fondé une famille avec la fille adoptive de son ex-femme, Mia Farrow, et qu'une autre de ses filles adoptives, Dylan Farrow (32 ans), l'accuse de l'avoir agressée sexuellement quand elle avait 7 ans.

Si la justice a classé cette affaire par manque d'éléments tangibles, le clan Farrow se divise entre ceux qui estiment que Dylan ment (comme son frère Moses, qui estime que Mia l'utilise pour se venger de Woody Allen) et ceux qui la soutiennent comme son brillant petit frère Ronan Farrow (29 ans). C'est ce dernier qui a contribué à mettre à jour l'affaire Weinstein qui secoue tout Hollywood dans une longue enquête publiée par le New Yorker.

Les accusations de Dylan envers son père reviennent régulièrement dans la presse. Pas plus tard que mi-octobre quand Griffin Newman a déclaré publiquement sur Twitter qu'il était un lâche et qu'il regrettait d'avoir tourné A Rainy in New York : "J'ai besoin de me délester de ce poids sur ma poitrine : j'ai travaillé sur le prochain film de Woody Allen. Je crois qu'il est coupable. J'ai donné l'intégralité de mon salaire à RAINN." RAINN est la plus grande association américaine contre les violences sexuelles.