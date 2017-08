Woody Allen : Après Miley Cyrus, il craque pour une autre popstar d'envergure

Beyoncé tournera-t-elle un jour pour Woody Allen ? À ce rythme-là, tout est possible, surtout pour le cinéaste new-yorkais à qui personne n'oserait opposer un refus. Le réalisateur d'Annie Hall, Blue Jasmine et Manhattan vient de dévoiler le casting de son prochain long métrage qui sera chapeauté par Amazon Studios – pour lequel il vient de réaliser une mini-série de 6 épisodes dont Miley Cyrus est l'une des vedettes.

Alors que son prochain film, Wonder Wheel (avec James Belushi, Juno Temple, Justin Timberlake et Kate Winslet) refermera le New York Film Festival en octobre, Woody Allen va bientôt reprendre le chemin des plateaux de tournage avec toute jeune distribution : selon The Hollywood Reporter, Selena Gomez sera l'une des stars de ce projet sans titre. La chanteuse, que l'on a pu voir au cinéma dans Spring Breakers ou The Fundamentals of Caring et qui est également la productrice exécutive de 13 Reasons Why, aurait accepté de donner la réplique à Elle Fanning ainsi qu'au jeune et talentueux franco-américain Timothée Chalamet (dont on peut dire qu'il va crever l'écran dans Call Me by Your Name).