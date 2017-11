Selena Gomez et Justin Bieber : Amoureux pieux, inséparables jusqu'à l'église

Deux semaines après avoir renoué le contact, Selena Gomez et Justin Bieber continuent de passer tout leur temps libre ensemble, que cela soit pour faire du vélo, partager un repas en tête à tête au restaurant ou bien encore pour se rendre à la messe.

Fervents croyants et membres actifs de la Hillsong Church, établissement controversé qui enrôle de nombreuses stars aux Etats-Unis, les deux chanteurs ont de nouveau été photographiés lors de leur arrivée à l'église, samedi 4 novembre 2017. Ce jour-là, la jeune femme de 25 ans et la star de 23 ans se sont rendus deux fois à la messe, une première fois au cours de l'après-midi et une seconde dans la soirée. Vêtus de deux tenues différentes, Selena Gomez et Justin Bieber étaient entourés de leurs gardes du corps - de quoi faire une entrée remarquée.

Il est trop heureux de passer du temps avec elle

Selon People, l'interprète de Sorry attend patiemment que Selena Gomez daigne officialiser leur relation, trois ans après leur dernière rupture. Après avoir pourchassé l'objet de son affection pendant de longues semaines, l'artiste canadien se réjouit d'être à nouveau dans sa vie. "Justin va bien. Passer la semaine avec Selena est la semaine rêvée pour lui. Il essaye de faire les choses en douceur, mais ça n'a pas vraiment marché. Il est trop heureux de passer du temps avec elle. Il attend que Selena lui dise qu'ils sont officiellement de nouveau ensemble. Il n'est pas pressé, parce qu'il n'y a aucun doute qu'ils forment émotionnellement un couple", a-t-on révélé.

S'il est parvenu à reconquérir son premier grand amour, le Biebs doit en revanche toujours faire preuve de patience pour tenter de convaincre l'entourage de sa chérie, qui ne voit pas d'un très bon oeil cette réconciliation. "Justin doit toujours gagner la confiance de sa famille et il sait que ça prendra du temps. Mais il se sent vraiment différent. Il sait ce qu'il a fait de mal par le passé et comprend que Selena mérite mieux. Il veut être avec elle et fera tout ce qu'il peut pour prouver qu'il peut être un super petit ami", a-t-on conclu.