Justin Bieber inséparable du pasteur Carl Lentz, son nouvel ami ultrasexy

Justin Bieber a donné un nouveau sens à sa vie, grâce à l'aide du très beau pasteur Carl Lentz. Comme annoncé un peu plus tôt, le chanteur canadien a décidé d'annuler le restant de sa tournée mondiale pour "dédier sa vie au Christ". Une décision qui ne serait pas sans rapport avec la très grande complicité qu'il entretient avec l'homme de foi, qui oeuvre pour la Hillsong Church, un regroupement d'églises chrétiennes évangéliques protestantes de courant pentecôtiste.

C'est d'ailleurs à la sortie de l'une d'elles que le chanteur a malencontreusement écrasé un paparazzi cette semaine, qui heureusement s'en tire à bon compte, comme il l'a fait savoir dans une vidéo publiée sur sa page Instagram, précisant que le chanteur à mèche avait témoigné de beaucoup de compassion et que c'était un bon garçon.

Si Justin a trouvé le chemin de la rédemption, c'est en partie grâce au charmant Carl Lentz. D'après le toujours bien informé TMZ, l'interprète de What Do You Mean verrait en lui un papa d'adoption. Le pasteur au physique ravageur était on ne peut plus présent pour lui ces derniers mois.

Le Biebs, qui entretient des relations compliquées avec ses deux parents, aurait beaucoup souffert de la solitude sur son Purpose World Tour. Heureusement, il a pu compter sur le soutien de son ami, qui est venu régulièrement lui rendre visite et réciter ses prêches, notamment au mois de mars et avril, lors de son passage mouvementé en Australie et Nouvelle-Zélande. Depuis, les deux hommes sont comme cul et chemise.

Des sources proches de Justin affirment qu'il a passé quasiment toutes ses journées avec le pasteur Carl ce mois-ci et qu'ils sont "pratiquement inséparables". En témoigne une récente vidéo publiée sur le compte YouTube de l'église évangélique, et disponible dans notre player, leur complicité ne fait aucun doute. Reste à savoir pour combien de temps ?