Justin Bieber en couple ? Le chanteur inséparable d'une torride Brésilienne

En tournée dans le monde entier, Justin Bieber a trouvé le moyen de joindre l'utile à l'agréable. Le chanteur canadien, actuellement de passage au Brésil dans le cadre de son Purpose World Tour, s'est trouvé une nouvelle conquête. Et pas des moindres !

Après son concert à Rio de Janeiro, le Biebs a été photographié très proche (des lèvres) d'une charmante Brésilienne à la sortie de son hôtel. Surpris à l'arrière de sa limousine avec la belle, le chanteur de 23 ans n'a pas hésité à la prendre dans ses bras puis l'embrasser devant les caméras.

Si l'on en croit l'entourage de Bieber, il serait inséparable de la jolie brunette au physique de top-model. La jeune femme en question n'est autre que la star des réseaux sociaux et apprenti mannequin Luciana Chamone.

Si l'on ignore la nature des sentiments qui existent entre les deux jeunes, on sait qu'ils ont quitté l'hôtel de la star pour aller faire la fête dans une maison qu'il a louée dans la même ville. Les deux tourtereaux étaient accompagnés du pasteur Carl Lentz, un ami proche de Justin, ainsi qu'une certaine Marina Pumar, la meilleure amie de la jeune femme.

D'après les informations du site Hollywood Life, ils ont été aperçus ensemble à plusieurs reprises et l'interprète de What Do You Mean a aussi été photographié en train de l'appeler en Facetime. Inséparables, on vous dit !

Pas sûr en revanche que l'idylle s'inscrive dans la durée. Justin Bieber a l'habitude d'avoir une femme dans chaque port puisqu'un peu plus tôt dans le mois, il était repéré très proche de son ex Bronte Blampied lors de son passage mouvementé en Australie.

Coline Chavaroche