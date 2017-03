Justin Bieber : Sa folle soirée avec deux mamans... dont une mariée !

Une autre de ses invitées, la chanteuse Nyssa Large, s'est confiée à Matt et Meshel de la radio KIIS 101.1 pour assurer que le Biebs était "très poli" et n'avait pas négocié leurs faveurs sexuelles en échange de leur présence à bord. Les rumeurs éclaircies, le chanteur au passé trouble a tenu à revenir sur un autre incident qui s'est déroulé ce mardi 13 mars, sur l'île de Sunshine Coast, où il a été filmé en train d'insulter un paparazzi.

"Je suis désolé Ben, si tu n'as pas saisi le sens de la blague, c'est tiré de l'émission australienne Summer Heights High. J'ai dit 'Puck you miss', il y a une différence entre l'insulter et rigoler. Je suis désolé, c'était juste pour rire", a-t-il déclaré avant de s'adresser à la journaliste qui avait rapporté l'information : "T'as pas compris que c'était pour rire ? Tu as tes règles ou quoi ?" Des propos qui ne devraient guère faire plaisir à la gent féminine.