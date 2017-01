Justin Bieber, l'affaire du lancer d'oeufs : Son avocat propose un arrangement

Trois ans après sa mise en examen dans l'affaire du lancer d'oeufs, Justin Bieber galère toujours à clôturer l'affaire. Rappelez-vous, juste après sa séparation de la chanteuse Selena Gomez, le Biebs a multiplié les dérapages dont un cas de vandalisme qui l'oppose à ses voisins après qu'il a bombardé une vingtaine d'oeufs, assortis d'un florilège d'insultes, sur leur maison. Le couple avait alors porté plainte et obtenu 90 000 dollars de dommages et intérêts. Une belle somme étant donné que leur préjudice matériel ne dépassait pas les 400 dollars, soit le montant des frais du nettoyage de leur propriété.

Mais cela n'était pas encore assez pour la victime nommée Jeffrey Schwarz, qui réclame aussi une compensation financière pour le préjudice moral subi. L'homme se dit "terrorisé" et assure souffrir, ainsi que sa femme, de détresse émotionnelle depuis l'incident. Le couple assure que l'interprète de What Do You Mean a tenu des propos antisémites à son égard et ne parvient pas à se remettre de l'incident, souffrant constamment de maux de ventre et de têtes ainsi que d'insomnies.

Sceptique, l'équipe de Justin Bieber a demandé à ce que les deux victimes se soumettent à une évaluation psychiatrique pour déterminer l'ampleur de leur trouble, en vain. En revanche, elle a réussi à garder sous scellé leurs dépositions, pour épargner ce qu'il reste de la réputation de leur client. Déterminés à mettre un terme à cette affaire au plus vite, ses avocats viennent en outre de proposer un arrangement financier à Jeffrey Schwarz, rapportent les journalistes du site TMZ.

Le site américain n'a pas pu découvrir le montant exact de la compensation financière. En revanche, il semblerait qu'elle soit plus élevée que ce qu'ils espéraient débourser au maximum dans cette histoire, soit plus de 25 000 dollars. Le prix à payer pour ne pas entacher davantage l'image de leur client, qui a déjà été condamné à plusieurs heures de travail communautaire, effectuées l'été dernier. Pour l'instant, on ignore encore si le couple a accepté ou non l'arrangement proposé. Toujours est-il que cela risque bien d'être les oeufs les plus chers de l'histoire !

Coline Chavaroche