Justin Bieber : Un homme prétend avoir eu "un moment" très intime avec lui...

Les fans de Justin Bieber connaissent son penchant pour les jolies femmes, mais se doutaient-ils que le chanteur de 23 ans pouvait aussi être attiré par les hommes ?

Mercredi 15 mars, trois admiratrices mais également un homme se sont épanchés au micro de la radio australienne KIIS 1065, relatant leur rencontre inoubliable avec l'interprète de Purpose. Encouragées par les animateurs de l'émission Kyle & Jackie O Show, ces personnes très loquaces ont en effet assuré avoir entretenu des rapports très intimes avec le Biebs, certaines rencontres remontant à quelques années.

Une certaine Kora a ainsi affirmé qu'elle avait partagé le lit du chanteur l'année dernière, lorsqu'il était de passage à l'hôtel Pullman à Sydney. "J'attendais que sa voiture sorte du parking. Une voiture de location noire est arrivée et Justin m'a saluée. Puis il a commencé à murmurer des choses à son garde du corps. Son garde du corps nous a dit : 'Que faites-vous plus tard les gars ? Vous voulez venir à l'hôtel ?'", a-t-elle confié. Accompagnée de cinq amis, Kora aurait ensuite "échangé des banalités" avec Justin Bieber avant que la température monte de trois crans. "Il a sorti son sexe en me disant : 'Viens par ici, j'ai quelque chose à te montrer', puis il s'est penché vers moi et on est passé à l'acte", a-t-elle ajouté.

Une seconde femme, une dénommée Sam, a assuré quant à elle avoir rencontré Justin Bieber dans un skatepark, sans toutefois révéler trop de détails. Puis une troisième groupie a expliqué l'avoir croisé dans le parking de l'hôtel Sheraton à Sydney en 2013. Enfin, c'est un certain Joe qui a affirmé avoir eu "un moment" très intime avec l'artiste canadien lorsqu'ils fumaient "un joint sur une plage", sans préciser l'année ou le contexte de leur rencontre.

Toutes ces allégations surviennent alors que l'ex-petit ami de Selena Gomez a été vu en très charmante compagnie le week-end du 11 mars sur un luxueux bateau amarré à Melbourne. Actuellement en pleine tournée australienne, Justin Bieber a choisi une "douzaine de femmes", toutes mannequins et stars des réseaux sociaux, pour l'accompagner sur un yacht, selon le Daily Telegraph. Quelques photos de cette journée ont d'ailleurs été publiées sur Instagram, sans que Justin Bieber apparaisse toutefois dessus. Ce sera pour une prochaine fois...