Justin Bieber craque et annule sa tournée pour "dédier sa vie au Christ"

Dans un autre registre, nos confrères américains révèlent également que les membres de l'équipe de la tournée Purpose sont très contrariés par le désistement de dernière minute de l'artiste.

Se retrouvant désormais au chômage technique, quelque 200 personnes ont fait part de leur colère suite à la décision de Justin Bieber de tout annuler, affirmant qu'il n'avait pas vraiment besoin de se reposer "après avoir passé un mois de congés à Laguna Beach et à L.A., entre activités et sportives et virées festives". Mais comme le rappelle TMZ, ce n'est pas pour se reposer que Justin Bieber prend le large. La foi n'attend pas...