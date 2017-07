Justin Bieber annule sa tournée et choque ses fans : "Désolé de vous décevoir"

Les fans américains et asiatiques de Justin Bieber devront se faire une raison : ils ne reverront pas leur idole de sitôt sur scène. Lundi 14 juillet, le chanteur de 23 ans (qui s'est récemment fait arrêter par la police de Los Angeles) a fait part de sa décision de mettre un terme à sa tournée mondiale Purpose (du nom de son quatrième album studio sorti en 2015) afin de prendre un peu de temps pour lui.

"En raison de circonstances imprévues, Justin Bieber annulera le reste des concerts prévus dans le cadre du Purpose World Tour. Justin aime ses fans et déteste les décevoir. Il remercie ses fans pour l'incroyable expérience vécue sur la tournée au cours des 18 derniers mois. Il est reconnaissant et honoré d'avoir partagé cette expérience avec les membres de son équipe au cours de 150 concerts réussis qui ont eu lieu sur 6 continents lors de ce périple. Cependant, après y avoir bien réfléchi, il a décidé qu'il n'assurerait pas plus de dates", a déclaré le porte-parole du jeune homme dans un communiqué transmis aux médias, ajoutant que tous les "tickets seront remboursés aux points de vente".

Lancé en mars 2016, le Purpose World Tour était actuellement en pause et devait reprendre le 29 juillet prochain à Arlington (Texas). Quatorze autres concerts répartis entre les Etats-Unis et l'Asie devaient suivre, la tournée devant prendre fin le 10 octobre prochain en Indonésie, à Jakarta.

A deux doigts du burn-out ?

Choqués de cette décision, certains fans ont fait part de leur déception et de leur colère sur les réseaux sociaux, beaucoup pointant du doigt le fait qu'il ne restait "que" quinze dates à assurer pour la star canadienne. Interrogé par TMZ, celui qui a juré qu'il ne retournerait plus jamais en prison a rassuré ses admirateurs avant de présenter à nouveau ses plus plates excuses. "Tout va bien. Je suis en tournée depuis deux ans. Je vais simplement me reposer, me relaxer. Faire du vélo. Je vous aime les gars. Je trouve que vous êtes géniaux. Désolé pour tous ceux qui se sentent déçus ou trahis, ce n'est pas voulu. Passez une bonne journée", a-t-il déclaré en vidéo.

De son côté, le manager de l'artiste, Scooter Braun, s'est exprimé sur Instagram pour prendre la défense de son petit protégé. "Un parcours incroyable. Félicitations à @justinbieber pour cette tournée incroyable et merci à tous les membres de l'équipe pour votre soutien éternel. (...) Et à tous ceux qui sont incapables de le voir... de ma part, de celle de Justin, et celle de l'équipe, nous sommes désolés. Cela n'a jamais été notre intention. Mais l'âme et le bien-être d'un homme auquel je tiens viennent en premier et nous devons tous respecter et honorer ça. Justin sera de retour et je sais qu'il a hâte d'être sur scène pour vous. Un chapitre se finit et un autre commence. Merci encore... votre soutien pour Justin est très inspirant", a-t-il conclu.